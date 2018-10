Regional: Returno começa com chuva de gols

CARATINGA– O segundo turno do Super Regional de Caratinga começou com um show de gols. A bola estufou as redes por 20 vezes. Uma média de quatro gols por jogo. Esse número poderia ter sido ainda maior não fosse o primeiro WO do certame. Em Piedade de Caratinga, o Primavera que vem fazendo uma campanha muito ruim na competição, chegou a campo às 09h58, lembrando que o início dos jogos são marcados para às 09h30, sendo assim, com mais 15 minutos permitido pelo regulamento. Além desse tempo extra, são permitidos mais 20 minutos de tolerância. Porém, os donos da casa se recusaram a pagar a arbitragem sendo declarado o Santa Cruz vencedor da partida por WO.

Os demais resultados foram os seguintes: Santo Antônio 3 x 1 Força Jovem; 1º de Maio 0 x 1 Esplanada; América de Santa Efigênia 1 x 4 Promessas de Santa Bárbara; Bairro das Graças 3 x 0 Fluminense; Atlético Salatiel 4 x 3 Juca Antônio.

1º de Maio 0 x 1 Esplanada

O estádio Manoel Ribeiro recebeu bom ótimo público para o confronto dos donos da casa contra o Esplanada. A expectativa era enorme, afinal, no primeiro turno o Verdão goleou por 5 a 1. Porém, dessa vez o jogo foi bem mais equilibrado. Apesar de demonstrar mais qualidade técnica e opções de banco, o Esplanada sofreu com a forte marcação do 1º de Maio que dividia todas as bolas e ainda conseguia chegar com certo perigo ao gol do goleiro Goiaba. O alviverde criou diversas oportunidades mas faltou pontaria. O primeiro tempo terminou mesmo com o placar em branco.

A etapa complementar seguiu na mesma pegada com o Verdão tentando pressionar o Touro do Sal que também agredia a defesa esplanadense. Porém, aos 35 do segundo tempo, o baixinho Rodriguinho que havia entrado no lugar de Jaider, se aproveitou da falha na marcação da defesa alvinegra e de cabeça fez 1 a 0 para o time verde. Depois de sofrer o gol, o time da casa se atirou ainda mais para o ataque em busca do gol de empate. Aos 40 minutos, depois de uma bola levantada na área do arqueiro Goiaba, Felipe dominou no peito com estilo, fez o movimento certinho e acertou o ângulo de bicicleta. Porém, o auxiliar Sidney Marcos estava com a bandeira levantada impugnando o lance, alegando impedimento de Felipe. Todo o time do 1ºde Maio correu pra cima do auxiliar reclamando do lance. Mas, nada mudou e o placar final foi mesmo mais uma vitória do Esplanada que segue com 100% de aproveitamento no certame agora com quatro vitórias.

1º de Maio: William, Felipe, Celinho, João Paradinha, Vinícius, Shampoo, Guilherme, Maike, Drogba, Lili e Romarinho. Técnico: Zé Roberto

Esplanada: Goiaba, Iago, Daniel, Cabecinha, Testa (Vaqueiro), Eron, Michelzinho, Márcio, Gabriel (Buiú) Juninho, Jaider (Rodriguinho) técnico: Fabrício Tristão.

Arbitragem: José Márcio Alves foi o central, auxiliado por Sidney Marcos e Hercules Maximiniano. O jogo começou quente e muito falado. Sinal de trabalho para o trio. Jogadas ríspidas de ambos os lados, todas bem marcadas pelo fato do árbitro estar bem perto do lance. Porém, dois lances reclamados pelo time do 1º de Maio são bem duvidosos. O primeiro é um suposto pênalti depois da bola bater na mão do jogador esplanadense dentro da área. O árbitro pode alegar que não houve intenção, mas que a bola bateu na mão não há dúvida. Outro lance foi o do gol de bicicleta. Obviamente a colocação do auxiliar na linha do lance é privilegiada. Porém, pra muitos que estavam à beira do gramado, o impedimento seria do jogador que não participou do lance. Nem mesmo cobrindo a visão do goleiro. Os donos da casa saíram reclamando muito.

