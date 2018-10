Irmão Supermercados entra na campanha por Anna Júlia

CARATINGA – Já conhecidos por atuarem na área social, os empresários Ary Silva e Mário Éber, do Irmão Supermercados, também resolveram contribuir com campanha #todosporanna. A campanha visa angariar R$ 140 mil para que a garota Anna Júlia de Oliveira Calazans, 12 anos, faça um tratamento na Tailândia para tentar recuperar os movimentos das pernas que perdeu quando tinha seis anos, após ter crises convulsivas.

No último sábado (29), Anna Júlia esteve na loja do Irmão Supermercados, que fica na rua Raul Soares, onde recebeu um cheque no valor de R$ 5 mil dos empresários.

Ary agradeceu a oportunidade de ajudar e conclamou que a população continue também participando da campanha. “Agradeço a Deus por ter oportunidade de ajudar essa menina de 12 anos. Gostaria de convidar a todas as pessoas que ajudem para que ela consiga esse valor e que faça a cirurgia. Há mais de 20 anos trabalhamos no social, é uma satisfação muito grande poder ajudar”.

Mário ressaltou que é mais um chamado para o Irmão Supermercados para ajudar o próximo. “Temos certeza que a campanha terá existo. Anna Júlia vai para Tailândia fazer essa cirurgia e voltar andando. Queremos pedir aos nossos colegas empresários que ajudem Anna Júlia. Temos por obrigação como seres humanos ajudar o próximo, ajudar faz bem”.

A tia de Anna, Gracy Kelly disse que o pedido da família está sendo atendido e agradeceu os empresários Mário e Ary. “É muito gratificante receber essa ajuda, nosso pedido está sendo atendido, as pessoas estão abraçando a causa. Queremos agradecer a todos, a contribuição do Irmão é de grande valia, dá uma força maior para a campanha. Já atingimos um bom valor, mas ainda não é a nossa meta, mas estamos chegando lá”.

O valor necessário é de R$140.000.00, incluindo as passagens e demais gastos. A conta poupança foi criada no Banco do Brasil: agência 0177-5 e conta 130000-8 com variação 51, em nome da avó, Sônia Maria de Oliveira Soares. Para arrecadar a quantia necessária também está disponível uma vaquinha online, através do www.vakinha.com.br/vaquinha/todosporanna.