Reconhecimento: emoção e homenagens marcam mais uma edição do ‘Projeto Centenários’

Evento se destina a lembrar com carinho de pessoas de toda região que possuem um século ou mais de vida

CARATINGA – Um momento especial e inesquecível, que vai ficar marcado para sempre na memória dos homenageados e de seus familiares. Assim está sendo considerado o evento ‘Centenários’. A festa foi promovida pela Fundação Educacional de Caratinga, no sábado (29/09). O Centro de Convenções Dário Grossi, Unidade Acadêmica I, foi o palco da concorrida festividade, com grande presença de público. A 4ª edição do ‘Centenários’ deixou emocionados participantes e homenageados da festa.

Completar 100 anos é uma proeza. Ter um século de vida não é nada fácil. É um privilégio de pouquíssimas pessoas. É a prova viva de que foi possível passar por desafios dos mais diversos. Quantas lutas? Quantas vitórias ou até mesmo derrotas, são possíveis em um século de vida? Mas certamente cada passo dado ao longo da trajetória, cada dificuldade encontrada, foi fundamental para torná-las mais fortes e fazer com que elas chegassem até aonde chegaram.

O evento ‘Centenários’ é tido pela instituição como a oportunidade de reconhecer e homenagear pessoas que deram tudo de si para os amigos, para a família e para toda a nossa região.

A cerimônia foi marcada por momentos especiais. Foram feitas homenagens, houve pronunciamentos e a exibição de um vídeo institucional, com a aparição de todos os 42 agraciados. Senhoras e senhores centenários receberam honrarias e deram depoimentos emocionantes.

Foi o caso de Manoel Ferreira Freitas, o senhor “Nenzinho Sabino”. Ele tem 100 anos e 02 meses de idade. Morador de Dom Lara, possui 09 filhos, 13 netos, 12 bisnetos e 4 tataranetos e era só alegria com a homenagem recebida. “É uma festa muito bacana. Fico feliz por isso. Estou muito satisfeito de encontrar essa comunidade. Desde os 07 anos trabalhei na roça, sempre procurei me alimentar com comidas “naturais” e isso me ajudou a chegar até aqui. A boa convivência familiar também me ajuda muito. O segredo é colocar Deus em primeiro lugar,” completou.

Para a diretora-geral do CASU, Centro de Assistência à Saúde FUNEC, Daniela Fonseca Genelhu, uma das organizadoras da festa, é um orgulho poder prestar as homenagens. “É muito importante o trabalho que a FUNEC vem desenvolvendo. Mostra que valorizamos a vida e os idosos. Temos diversos programas para a manutenção da qualidade de vida e ficamos felizes que a cada ano descobrimos um número maior de centenários. Aprendemos histórias de vida que são fantásticas e que servem de exemplo para todos nós. São pessoas que contribuíram muito para a sociedade, que montaram famílias, trabalharam e merecem ser aplaudidas e homenageadas.”

Os Homenageados foram recebidos pessoalmente pelo Magnífico Reitor do Centro Universitário de Caratinga, Antônio Fonseca da Silva. “É uma honra homenagear pessoas que fizeram história. Com eles aprendemos muito. A maioria é oriunda da zona rural e passou a vida trabalhando, cuidando da família. Para a instituição é uma verdadeira festa. Pretendemos montar uma equipe multiprofissional para acompanhá-los durante todo o ano. Vão receber visitas em suas casas, com a presença de médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, exatamente para dar um pouco mais de qualidade de vida a eles na própria residência.”

Num ambiente familiar e de total clima de alegria e descontração, foi servido um delicioso coquetel, que ficou sob os cuidados dos acadêmicos do 8º período do curso de Nutrição e da coordenadora do curso, Brunela Demoner Rossoni Laignier. As delícias puderam ser degustadas juntamente com as ricas e saborosas histórias, desses verdadeiros mestres da sabedoria e da escola da vida.

Com 100 anos e 1 mês de idade a Dona Edith Clementina Martins, moradora da vizinha cidade de Inhapim, destacou o significado da homenagem para ela e o que ela representa para o cidadão inhapinhense. “Parece que sou mãe do povo de Inhapim. Graças a Deus, não tenho nenhuma inimizade. Sinto que todos gostam de mim. Converso com qualquer um que chegar. Sobre a homenagem, estou muito satisfeita. Muito alegre. Nunca pensei que ia acontecer isso comigo. Peço a Deus que me dê mais anos de vida para seguir desfrutando desses momentos, porque a minha saúde está ótima,” brincou.

E nesse centenário de vida eles souberam ensinar e aprender. Hoje, ainda conservam o carisma e a simpatia, trazem na longevidade as marcas da experiência, do conhecimento e mantém no rosto um semblante de amor e de fé.

Nascido em Sericita e morador de Córrego Novo, o senhor Luiz Gonzaga, que tem 100 anos e 03 meses, também não conseguiu esconder a satisfação em participar da festa. “Graças a Deus! Estou feliz e muito satisfeito. Nunca tive o privilégio de receber uma homenagem e agora estou tendo. Estou aos pés de cristo há muito anos, nunca bebi, sempre trabalhei (eu era tropeiro), fui criado em fazendas, levantando de madrugada. Moía cana, desde os 08 anos e ainda estou aí, firme e forte.”

Filha caçula do senhor Luiz Gonzaga, Laudicéia Gonzaga, de 56 anos, considerou muita válida a iniciativa da FUNEC. “É uma forma de valorizar quem tanto fez e continua fazendo. São muitas histórias e experiências que nos são passadas e os organizadores do evento estão de parabéns pela iniciativa.”

De todos os centenários que receberam as homenagens e estiveram presentes à festa, a senhora Castorina Ferreira da Silva é a mais longeva. São 114 anos e 28 dias, de vida e inúmeras histórias que encantaram e seguem encantando os moradores de Ubaporanga. “Representa muito. Estou até meio orgulhosa. Eu não esperava. Deus tem me ajudado. Sempre procurei fazer o bem e agora parece que estou tendo o privilégio de viver mais um tempo também por isso,” concluiu.