Balança móvel começa a operar em Caratinga

Primeira pesagem ocorreu às 16h32 de ontem. Medida visa conter a circulação de veículos com excesso de carga na rodovia, até que a balança fixa seja reformada

CARATINGA- Agentes de trânsito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e funcionários de empresa terceirizada, deram início na tarde de ontem, à pesagem de veículos, utilizando balança móvel.

De acordo com informações do Dnit, o funcionamento do equipamento é de oito horas por dia, em horário comercial e poderá ocorrer em pontos distintos. A medida visa conter a circulação de veículos com excesso de carga na rodovia, até que a balança fixa seja reformada. O Departamento está trabalhando no edital para a reforma.

A unidade é constituída de veículo tipo VAN, sistema de Sinalização e Segurança, sistema de pesagem e sistema de iluminação. A Unidade Móvel Operacional executa a coleta de dados e informações do conjunto transportador: peso por eixo, peso bruto total, peso bruto total combinado, distância entre eixos, comprimento do veículo ou combinação de veículos, altura do conjunto transportador e todas as demais informações solicitadas pelo agente da autoridade de trânsito.

A princípio, a balança móvel está operando em Caratinga. Mas, pelo fato do equipamento ser móvel, outros pontos podem ser explorados pela equipe. A primeira pesagem ocorreu às 16h32 de ontem, na BR-116, próximo ao km 531.