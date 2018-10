Honda City pega fogo na BR-458, em Caratinga

CARATINGA– Equipes do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, de Ipatinga, atuaram no combate ao incêndio de veículo na BR-458, trecho do Residencial Porto Seguro, em Caratinga, na noite desse sábado (29/09) para domingo (30/09).

O motorista de um Honda City, com placas de Ipatinga, Raphael Gonçalves de Souza informou que trafegava sentido a Ipaba, quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e incendiou-se.

O condutor do veículo teve escoriações leves e conseguiu sair do veículo antes que as chamas tomassem conta de tudo. O condutor foi socorrido por uma unidade do SAMU. Os bombeiros extinguiram as chamas do carro, que teve perda total.