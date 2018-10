Execução na zona rural de Caratinga

CARATINGA – Ismael Cândido da Silva, 33 anos, foi executado na manhã de ontem. O crime aconteceu no km 120 da BR-458, região do córrego Água Limpa, próximo a São Cândido, zona rural de Caratinga. A Polícia já tem o nome de um suspeito. Uma das linhas de investigação aponta para que homicídio tenha sido motivado por vingança, já que Ismael cumpriu pena por assassinato, tendo matado sua companheira.

O HOMICÍDIO

A Polícia Militar foi avisada sobre o crime e foi até o local. Uma testemunha informou que Ismael seguia na carroceria de uma caminhonete rumo ao seu trabalho, quando veio uma moto e o condutor estava armado com um revólver. Segundo a testemunha, este indivíduo determinou que o motorista parasse a caminhonete. Assim que o veículo parou, o motociclista efetuou disparos que atingiram os braços, o peito e o pescoço de Ismael. Após os disparos, o autor fugiu sentido a cidade de Ipatinga. A vítima morreu no local.

LEVANTAMENTOS

A PM fez levantamentos e foi informada que anos atrás, Ismael cometeu um homicídio. Ele matou sua companheira, que estava grávida, e depois ocultou o cadáver. Essa mulher era irmã de um indivíduo que atualmente reside em Governador Valadares, mas que quando morava em Iapu era envolvido com o tráfico de drogas. Esse suspeito possui uma moto com as mesmas características da usada pelo autor.

Durante os levantamentos os policiais souberam que este suspeito foi visto na manhã de ontem em um bar, próximo ao local onde aconteceu o crime. Um popular disse que assim que Ismael subiu na caminhonete, o suspeito saiu rapidamente do bar. O dono do estabelecimento foi ouvido, mas ele não soube identificar a pessoa que esteve no bar.

Familiares de Ismael também foram ouvidos e disseram que na época que Ismael matou a companheira, o seu cunhado teria dito a seguinte frase: “uma hora a mãe dele irá chorar igual a minha”.

Foi feito rastreamento, porém este suspeito não tinha sido até o final dessa edição.