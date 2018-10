PAINEL 02-10-2018

CEIM Porto Seguro

Na reunião de hoje da Câmara entra o projeto de lei 040/2018, do executivo, que “dispõe sobre a criação e denominação do CEIM Porto Seguro”. O residencial Porto Seguro fica localizado no distrito de Cordeiro de Minas que é carente em muitas áreas, principalmente por estar longe da sede do município. Começar investindo na educação é uma boa.

Indenização Aminas

O projeto que está dando “pano pra manga” que autoriza o executivo a pagar indenização para Aminas por ter emprestado seus equipamentos a UPA, volta na pauta de hoje. Já foi pedido vistas e por último sobrestamento, pois alguns vereadores encontraram vários pontos que não concordaram.

Indenização Aminas II

Na última reunião ficou decidido que os vereadores teriam mais tempo para voltar à UPA e conferir os equipamentos e os valores que serão pagos de indenização. Será que já deu tempo? Será que a pressão do executivo está sendo muito grande?

Augusto de Morais

Outra reclamação dos vereadores é sobre a obra na rua Augusto de Morais que estaria demorando muito. O vereador Mauro pede que o chefe do executivo envie à Câmara informações sobre o andamento e a previsão para o início da construção do muro de contenção na rua. Será que a obra sai esse ano ainda?

Bairro das Graças

O Bairro das Graças parece como outros lugares estar muito carente de obras. Tanto é que o vereador Mauro está pedindo que o chefe do executivo estude a viabilidade de adquirir terreno para construção de UBS – Unidade Básica de Saúde, CEIM – Centro de Educação Infantil Municipal e quadra poliesportiva.

Cemitério para animais

O vereador Johny Claudy está pedindo que o chefe do executivo envie para apreciação da Câmara, em caráter de urgência, projeto de Lei que “dispõe sobre a criação do cemitério e do crematório de animais domésticos de pequeno e médio porte”. Há pouco tempo muitas pessoas ficaram revoltadas pelo fato de uma mulher ter enterrado seu cão no cemitério da cidade. Agora é achar um lugar adequado para enterrar os bichinhos.

Meio Ambiente

Outro pedido importante feito pelo vereador Mauro é em relação ao meio ambiente. O vereador pede que a secretaria de Meio Ambiente viabilize convênio com a EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, visando a construção de barraginhas para captação das águas de enxurradas, a fim de direcioná-las aos cursos d´água, recarregando dessa forma os lençóis freáticos e evitando erosões e assoreamento.

Pedro Leitão

O candidato a deputado federal pelo Partido Verde, Pedro Leitão está trabalhando de forma intensa em sua campanha, visitando várias cidades de Minas, locais que conhece bem quando atuou na secretaria de estado de Agricultura. Mas Pedro que é de Caratinga faz questão de dar muita atenção para sua terra natal e ontem mais uma vez esteve caminhando pelo Centro, onde ouviu o anseio da comunidade.

Piedade Fest

O município de Piedade de Caratinga está literalmente dando show em vários municípios, inclusive em Caratinga, com a realização do Piedade Fest, em que artistas de renome nacional participam da festa que é gratuita. Nesse último final de semana, estiveram em Piedade a dupla sertaneja Edson e Hudson e a banda de pop rock, Biquíni Cavadão. Parabéns ao prefeito Edinilson Lopes.