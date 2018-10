“Temos que recuperar o prestígio de Minas em Brasília”

Em entrevista ao DIÁRIO, o candidato ao Governo de Minas Adalclever Lopes traz suas principais propostas

DA REDAÇÃO- Adalclever Lopes (MDB), candidato ao Governo de Minas pela coligação ‘Minas Tem Jeito’ é o entrevistado do DIÁRIO DE CARATINGA.

Adalclever assumiu seu primeiro mandato em 2003, tendo seu quarto mandato consecutivo em 2015. Em 2016 foi reeleito por unanimidade, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública e membro titular do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia.

Nesta entrevista, Adalclever fala sobre suas propostas, comentando vários pontos de seu plano de governo e reafirma que representa a terceira via na disputa ao governo mineiro.

O senhor está em seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual, posição bastante confortável para tentar uma reeleição. O que lhe motivou ao desafio de pleitear o cargo de governador?

Veja só, a minha primeira eleição para deputado estadual foi em 2002, justamente quando se iniciou este ciclo que já dura 16 anos com PSDB e PT se revezando na administração do estado. Durante todos esses anos, mas principalmente na atual legislatura como presidente da Assembleia, eu passei a conhecer ainda mais de perto a realidade de cada região de Minas Gerais e percebi a necessidade de que o povo mineiro tivesse o direito de escolher uma alternativa diferente, um caminho novo para trilhar fora dessa polarização que não atende mais aos interesses da nossa população. Por isso coloquei meu nome à disposição, para unir os mineiros e liderar um projeto que reúne propostas inovadoras, experiência, capacidade de gestão e Ficha-Limpa. É essa alternativa de inclusão e construção coletiva que nossa candidatura representa.

Caso eleito, qual será sua prioridade à frente do Governo de Minas?

Meu maior compromisso é em devolver a Minas Gerais e aos mineiros a dignidade e respeito que merecem. Colocar as contas em dia, pagar os salários atrasados e valorizar os servidores, deixar o empresário trabalhar para gerar emprego e renda para a população. Estas são as minhas prioridades. Eu vou ser parceiro do empreendedor e do investidor. Serão meus maiores aliados. Vou diagnosticar as demandas e potenciais de cada uma das 66 microrregiões de Minas Gerais, e na minha gestão cada uma delas ganhará um planejamento estratégico de médio e longo prazo, com metas e resultados mensuráveis, reais. Um estado como Minas Gerais não pode mais viver de improvisos, de ações à toque de caixa, de apagar incêndio o tempo todo. Nós somos do tamanho da França, e temos potencial para alavancar não somente a nossa própria economia, mas também a economia brasileira.

Dentre suas propostas está viabilizar a aprovação legislativa de um “pacote” de ajuste e de equilíbrio fiscal, incluindo ajustes na Previdência Estadual. Gostaria que o senhor explicasse como pretende fazer este ajuste.

Minas Gerais não pode passar mais quatro anos sem que se faça um amplo e rigoroso ajuste fiscal. Nosso estado vive hoje a maior crise da história e o próximo governador terá que dar o exemplo e mostrar que é possível arrecadar mais, gastar menos e ainda assim melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Para a Previdência, eu defendo que seja criado um Fundo Único nos moldes do que foi implantado durante a gestão de Itamar Franco como governador. Na época o projeto de Itamar rendeu bons resultados e Minas passou a ter uma economia saneada. Nos últimos governos essa conquista se perdeu e hoje a situação é muito grave. Não só para a Previdência, mas também para todas as contas públicas, no nosso governo Minas Gerais voltará a ser o exemplo que sempre foi de transparência e eficiência na gestão pública.

O seu plano de governo cita a necessidade de rever com urgência a matriz tributária mineira. Para o senhor o que precisa ser revisto?

A matriz tributária de Minas Gerais hoje está distribuída de forma tosca e sem nenhum parâmetro de competitividade e produtividade das empresas e indústrias. Uma das minhas propostas é rever com urgência a matriz tributária mineira propondo, já no primeiro ano de mandato, a redução gradativa de desequilíbrios em todos os setores produtivos comparado Minas às unidades mais competitivas da federação. Ao mesmo tempo, pretendo rever todos os subsídios e incentivos hoje concedidos, para identificar quais são os setores que estão sendo beneficiados e a sua real geração de resultados econômicos para Minas Gerais. Temos que arrecadar com mais eficiência.

A dívida do estado com os municípios foi um momento enfrentado por diversos municípios nos últimos meses, incluindo Caratinga e região. Se eleito, como o senhor pretende gerir esta questão?

Eu aprendi com o ex-presidente e ex-governador Itamar Franco que a melhor forma de melhorar a arrecadação é colocar as contas em dia. Meu compromisso é iniciar o nosso governo fazendo um grande ajuste fiscal que possibilite que a gente comece a pagar os repasses do próximo ano em dia. Assim os prefeitos terão a garantia de que todos os meses poderão contar com os recursos que são obrigatórios. Quanto aos repasses que o atual governador deixará atrasados, estes nós vamos pagar de forma parcelada e de acordo com a capacidade e a rapidez com a qual nosso estado irá recuperar seu crescimento econômico. E esse debate com os prefeitos eu vou fazer não em janeiro depois da posse, mas sim em novembro logo depois das eleições. Nosso governo será marcado pelo diálogo.

Em seu plano de governo, o senhor ainda afirma que pretende regularizar os repasses aos municípios na área da saúde. A problemática da saúde é um assunto recorrente no cotidiano da população. Como convencer ao eleitor de que é possível cumprir com essa obrigação?

Temos várias medidas urgentes na saúde. Regularizar os repasses para os municípios. Quitar as dívidas com os hospitais. Concluir os hospitais regionais que o PSDB e o PT não conseguiram colocar para funcionar. Mas nós temos uma proposta bem concreta. Vamos fazer o Mais Médicos de Minas Gerais. Isso mesmo. O Mais Médicos foi uma ideia bem-sucedida no Brasil. Atende a mais de 60 milhões de brasileiros em mais de quatro mil municípios. Vamos fazer um programa igual em Minas Gerais, com o Estado ajudando os municípios a colocarem Médicos nos centros de saúde. O principal problema da saúde hoje é a falta de atendimento nos centros de saúde. E através deste programa podemos contratar médicos para colocá-los à disposição dos municípios. Vamos fazer o Mais Médicos Minas e não será contratando médicos cubanos. Vamos contratar médicos daqui mesmo. Dos estados vizinhos. Do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Goiás. Vamos fazer esse programa para atrair médicos para o nosso Estado e resolver o problema da população no atendimento primário. Isso é perfeitamente possível como foi possível no Brasil. A grande vantagem da nossa candidatura é que nós não temos vergonha nem preconceito para assumir uma boa ideia que foi de outro partido. Não interessa se é de partido A ou B. Se for boa para Minas, nós vamos adotá-la.

Já no tema Educação, o senhor traz a adoção de modelo alternativo de assistência pedagógica infantil em domicílio. Explique o funcionamento desse projeto.

Eu vi um projeto semelhante a esse funcionando em Belo Horizonte. Durante a gestão liderada pelo ex-prefeito Marcio Lacerda, foi implantado um programa através do qual os alunos da Rede Municipal que tinham alguma deficiência ou que estavam internados em algum hospital recebiam um professor e mantinham suas aulas de forma permanente com acompanhamento pedagógico individualizado. Este é apenas um exemplo do que é possível fazer. Mas a nossa prioridade para a Educação Infantil será a construção, em parceria com as Prefeituras, de novas escolas infantis de primeiro mundo em todo o estado. É verdade que o governo estadual não possui a atribuição constitucional de cuidar do Ensino das crianças de 0 a 6 anos, mas como governador eu terei o compromisso de ajudar os municípios na Educação e na formação das nossas crianças. Este é o único caminho possível se a gente quiser um estado e um país melhor no futuro.

Dados mais recentes da Fundação João Pinheiro revelam que o déficit relativo habitacional no estado passou de 7,6% em 2014 para 8,1% em 2015. Como o senhor pretende desenvolver a política habitacional do Estado?

A política habitacional, assim como todas as políticas sociais, terá um fôlego novo no nosso governo, a partir da inauguração deste novo ciclo de desenvolvimento econômico que vamos implantar. Hoje o estado investe pouco porque arrecada menos e gasta mais do que deveria, por exemplo, com os milhares de cargos comissionados. A partir do momento em que tivermos em Minas um cenário que reúna atração de novos investimentos, geração de empregos, crescimento econômico e eficiência na gestão, assim poderemos investir mais e melhor em áreas como a Habitação e a Assistência Social.

Quais são suas propostas para investimento em abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário?

É preciso realizar um sério e amplo diagnóstico da eficiência da rede hídrica de Minas Gerais para que possamos otimizar os recursos e os serviços oferecidos, evitar o uso irresponsável das nossas bacias e preservarmos o maior patrimônio natural de Minas Gerais, que é a nossa água. Vou dar um exemplo: é lamentável ver que a Copasa segue dando lucro para os seus acionistas, mas atende muito mal as pessoas. No meu governo a Copasa será uma empresa eficiente, inovadora e enxuta, assim como será o Governo de Minas Gerais sob a minha gestão. Eu já disse em outras entrevistas que o corte de gastos e a retomada da economia serão os principais pilares do meu governo, e a Copasa joga muito dinheiro público no lixo.

O incêndio no Museu Nacional do Rio trouxe à tona uma discussão em todo o País: o retrato da falta de investimento em acervos históricos. Como o senhor pretende fomentar a política cultural e proteção do patrimônio histórico?

Os museus resguardam nossa memória. Só compreendemos onde estamos hoje olhando para onde estivemos um dia. Os museus de Minas Gerais abrigam não só a história do nosso estado, mas também a história do Brasil. É imprescindível a proteção desse patrimônio, material e imaterial, tanto para a preservação de nosso passado quanto para o desenvolvimento futuro. No entanto, tão importante quanto preservar esses equipamentos é fomenta-los, movimentar esses espaços, dar visibilidade e condições para que se desenvolvam, ou seja, dar vida aos museus. Considerando que a educação é a base de todas as coisas, a troca com as escolas públicas e privadas, por meio de parcerias, subsídio de transportes ou demais ações que fomentem e viabilizem a frequência de estudantes e demais públicos aos museus, é essencial para o trabalho de conscientização, principalmente das crianças e adolescentes, sobre a relevância da cultura e das instituições culturais para o nosso país.

A cafeicultura é o carro-chefe da economia em Caratinga e região. Quais são suas propostas para fomentar a produção?

O café é o nosso ouro em grãos. Temos que dialogar com os produtores para mapear as ações prioritárias para seguir alavancando este setor em nosso estado. Diálogo é uma coisa que eu sei fazer. O Governo de Minas hoje em dia não valoriza o empresário, o produtor, o industrial. Cobra impostos sem um mínimo de coerência e valorização da cadeia produtiva. É caro produzir e plantar em Minas. É burocrático investir em novas tecnologias. Eu serei um grande aliado dos produtores de café. Veja bem. A agropecuária tem uma participação expressiva no PIB de Minas Gerais. Somos o maior produtor de leite, o maior de café, temos o terceiro maior rebanho bovino do país. É um setor com enorme potencial de crescimento e de geração de empregos, tanto do ponto de vista do agronegócio quanto da agricultura familiar. Será indispensável que tenhamos um projeto logístico para absorver esse crescimento e aumentar a competitividade da agropecuária mineira. Temos que modernizar a nossa agricultura, investir em pesquisa, ciência e tecnologia para que os alimentos colhidos em Minas Gerais sejam saudáveis e as fazendas que os produzem competitivas. O Governo do Estado deve apoiar intensamente atividades de pesquisa em entidades que estejam comprometidas em atingir esse objetivo, especialmente as escolas agrícolas.

Segundo a Pesquisa Indicadores Industriais (INDEX) de julho, divulgada pela FIEMG, a Indústria Geral de Minas Gerais (Indústria Extrativa + Indústria de Transformação) convive com um processo de recuperação parcial. Como alavancar essa recuperação da indústria mineira?

Evidentemente esses dados refletem também a nossa realidade nacional. Da década de 1980 para cá o Brasil enfrenta um danoso e permanente ciclo de desindustrialização. Só será possível mudar este quadro através de uma eficiente e protagonista política industrial, tanto por parte dos governos estaduais como principalmente do governo federal. O que eu defendo é uma profunda parceria entre o governo estadual, o setor industrial e as universidades. Assim poderemos unir o melhor da nossa inteligência e definir setores estratégicos para recuperar a capacidade produtiva da nossa indústria. Por exemplo, Minas Gerais é uma das maiores potências agropecuárias do mundo. Mesmo assim quase 100% dos insumos que utilizamos em nosso solo vêm do exterior. Como é possível fazer com que essa realidade mude? É preciso que o governo atue como uma ponte entre o setor produtivo e a área de pesquisa e invista pesadamente em Ciência e Tecnologia.

Quais são os principais desafios da segurança pública e suas principais propostas para este setor?

Este é um assunto que eu entendo bem. Comecei na minha vida pública na chefia de gabinete da Secretaria de Secretaria de Segurança Pública a convite do então governador Itamar Franco. Na época a Polícia de Minas Gerais era considerada a melhor do Brasil. E hoje ainda considero a melhor do Brasil. Existe muita proposta de outros candidatos falando em tecnologia, em integração com o governo federal, enfim, estão falando em propostas para melhorar a segurança. Eu acho tudo isso importante. Mas eu creio que a melhor proposta para melhorar a segurança de imediato é dar melhor estrutura para as polícias civil e militar. O último mapa da violência divulgado mostrou que em Minas Gerais acontecem todo ano quase 5 mil assassinatos. Para evitar essa carnificina, que é maior do que muitas guerras que acontecem pelo mundo afora, temos que dar melhores condições de trabalho para as nossas polícias. Hoje, está faltando gasolina para a polícia militar fazer os deslocamentos. Está faltando bala no revólver. Faltam viaturas. A Polícia Civil está sucateada. Faltam delegados. E nós não vamos deixar o crime organizado invadir Minas. Essas facções do crime organizado que estão invadindo outros estados não terão vez aqui em Minas. Seremos implacáveis com o crime.

Minas Gerais tem a mais extensa malha rodoviária do país, sendo que a maior parte dela apresenta deficiências. De acordo com a 21ª Pesquisa CNT de Rodovias, 69,8% (10.526 km) das rodovias mineiras são classificadas como regulares, ruins ou péssimas. Como reverter este quadro?

Hoje, de acordo com levantamento do Tribunal de Contas do Estado, atualmente são quase duas mil obras paralisadas em toda Minas Gerais. Juntando aquelas de responsabilidade do governo estadual e do governo federal. São quase 3 bilhões de investimentos que estão sendo jogados fora. É nossa prioridade concluir estas obras. De duas maneiras. Em primeiro lugar, agindo junto ao governo federal para conseguir os recursos necessários para concluir de vez as obras. É aquilo que estou dizendo: temos que recuperar o prestígio de Minas em Brasília. E o próximo governador tem que ser do tamanho de Minas para conseguir isso. Tem que estar acima das siglas partidárias. Por outro lado, podemos fazer novos investimentos fazendo parcerias com a iniciativa privada. Vejam, por exemplo, o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte só tinha um hospital municipal, construído na década de 40. Depois de mais de 70 anos, por meio de uma parceria com a iniciativa privada, o ex-prefeito Marcio Lacerda construiu o hospital do Barreiro, sem dúvida alguma o melhor hospital público do país, melhor do que hospital particular. Minas Gerais pode ter vários investimentos em todas as áreas por meio de parcerias com a iniciativa privada. E é isso que vamos fazer no Estado. Acabar de vez com esse preconceito ideológico e colocar em prática essas parcerias.

Candidato, obrigado. Para encerrar, a última questão, por que o eleitor mineiro deve votar em Adalclever Lopes?

Olha, gente, mais uma vez estão tentando fazer você acreditar que Minas só tem dois caminhos, só tem dois lados. Um candidato é o atual governador. O outro já foi o governador. Você está sofrendo na pele o que estão sendo estes 16 anos de brigas, de queda de braço, de ódio e de rancor. A Nossa educação vai mal, a saúde está caótica, a segurança precisa melhorar, precisamos voltar a ter investimentos. E eu represento esta terceira via, esta opção que você tanto quer para terminar de vez com estas disputas partidárias que tanto prejudicam você e sua família. Minas precisa voltar a ter desenvolvimento, gerar emprego, ser motivo de orgulho para todos nós. Precisamos resgatar a nossa mineiridade, sendo firmes, corretos, para sempre abertos ao diálogo, à conversa que une os opostos e encontra soluções para resolver nossos problemas. Esta é a minha proposta. Fazer um Pacto pela Retomada da Grandeza de Minas e governar unindo os mineiros.