Bandidos invadem casa e roubam 4 mil reais e armas

CARATINGA – Uma ocorrência de roubo foi registrada na madrugada de ontem. O crime aconteceu na rua Geraldo Alves Pinto, centro. Segundo a vítima, 68 anos, foram roubados aproximadamente 4 mil reais, um celular, uma carabina, uma garrucha e um cordão de ouro.

Conforme a vítima, ela estava dormindo, quando foi surpreendida por três indivíduos no interior de sua casa. O idoso contou que um dos autores colocou a faca em seu pescoço e falou ‘me passa os 15 mil senão eu te mato’. Em seguida, a vítima foi amarrada e teve os olhos vendados. Então, os autores roubaram dinheiro, armas, celular, cordão e fugiram. Devido ter ficado com os olhos vendados, a vítima não soube passar as características dos bandidos, apenas informando que todos trajavam roupas pretas, usavam capuz, tem estatura mediana e são magros.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e constatou marcas na lateral da residência, presumindo que os autores escalaram o muro de uma casa ao lado para ter acesso ao imóvel da vítima. Os vizinhos foram ouvidos, mas não souberam passar informações.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.