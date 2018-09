Prefeitura doa Pálio ao Lar Recanto dos Idosos

BOM JESUS DO GALHO – Para atender a demanda do Lar Recanto dos Idosos, a Prefeitura Municipal entregou, no último sábado, um veículo Pálio à entidade. O automóvel foi apresentado à comunidade durante passeata que percorreu as principais ruas da cidade, saindo do posto Calixtão, ponto de concentração do público. Após a carreata, o Pálio foi levado para o asilo, onde foi feita a entrega do veículo à direção do Recanto.

Segundo diretores do asilo, poder contar com um automóvel para ações cotidianas e transporte dos idosos é muito importante para os residentes do Recanto e para a equipe que presta serviços à entidade.

O Pálio foi adquirido com recursos de emenda parlamentar, segundo informação do prefeito municipal, Willian Batista de Calais, que, ao lado da sua esposa, a primeira-dama Dayse Cecília Tostes, e da vice-prefeita, doutora Sabrina Corrêa, comemorou mais uma conquista para melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Também participaram da entrega do veículo a diretora do Nasf, Diana Tostes, e profissionais da saúde.

José Caetano de Souza, presidente do Recanto, disse que o veículo vai ser muito útil para o asilo, “que carece de ter solucionadas várias questões fora de sua sede”.

Geraldo Magela Batista, presidente do Conselho Central, reafirma o que diz Caetano, acrescentando que “muitas vezes é preciso resolver problemas em um tempo mais curto. Com o veículo, tudo fica mais fácil”

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais disse que se sente muito feliz pela oportunidade que tem de ajudar os moradores do asilo, que precisam de uma atenção especial.

“Não preciso nem dizer o quanto me sinto feliz por fazer parte dessa história dos idosos, pessoas que sempre fizeram parte da minha vida e pelas quais tenho muito carinho e vou sempre lutar em sua defesa”, disse a vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa.

Assessoria de Comunicação