Evento foi promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo

CARATINGA – Com o tema ‘Buscadores de Deus revelados na humanidade’, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Esplanada, promoveu a Semana de Espiritualidade, que teve como assessor Ramon Gimenez, o ‘mágico Gimenez’.

Segundo a organização, “foram noites orantes e lúdicas que permearam a Palavra de Deus, os documentos 105, 107 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) com ênfase na exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Sempre exemplificando pela experiência carmelitana”.

De acordo com a organização, “o mágico Gimenez, a cada noite de maneira tão eficaz, despertou mais e mais nos participantes o desejo de santidade. Santidade dia a dia, lembrando Santa Teresa que nos ensina “também entre as panelas está o Senhor””.

Os organizadores avaliaram que a participação foi favorável, “e os participantes se inteiraram na beleza e profundidade da mágica, podendo assim de forma tão leve aprofundar na experiência de fé”.

A organização ressalta que no sábado (22) o evento foi concluído com “a mística da santidade, colocando em prática pela beleza da oração meditada o que refletimos na semana. Gratidão a cada participante, a todos colaboradores que com confiança e disponibilidade nos ajudaram. Ao Ramon Gimenez nossa gratidão pelo trabalho fantástico que nos ajudou mais ainda a contemplar a beleza do eterno com a maravilha da arte”.