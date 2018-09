Girassol recebe camisas de uniforme

BOM JESUS DO GALHO – O Girassol, grupo de terceira idade de Revés do Belém, participou nesta terça-feira (25) de uma tarde de confraternização com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Nasf, e com a primeira-dama, Dayse Cecília Tostes, que representou seu esposo, o prefeito Willian Batista de Calais, e a vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa.

O evento, alusivo à Semana do Idoso, teve como objetivo promover maior integração entre o grupo por meio de uma conversa descontraída entre os participantes do encontro.

Durante a reunião, foi servido um coquetel, que trouxe no cardápio, além de pratos salgados, um bolo decorado. No encerramento da festa, Dayse distribui para os integrantes do Girassol camisetas estampadas com o nome do grupo. Segundo a primeira-dama, a iniciativa desperta o senso de equipe entre as pessoas da terceira idade e melhora sua autoestima. “Usar camisas de uniforme fortalece entre as pessoas o sentimento de pertencimento a uma organização que sempre está em atividade, aumenta o amor próprio dessas pessoas e a amizade entre elas. Identificar-se com o outro é muito importante para o estreitamento dos laços de amizade”, observa Dayse.

Para a coordenadora do Nasf, Diana Tostes, o fato de vestir uma camisa nova também é motivo de alegria para todo grupo, que já reúne mais de 50 integrantes.

Ainda segundo Diana, o uniforme também motiva os idosos a participar mais ativamente das atividades. “Todas as ações que ajudam o grupo a sair de casa, a se encontrar aqui e a não se isolar vai ser sempre positiva”, sublinha.

O prefeito Willian disse que se sente feliz em poder apoiar projetos que levam alegria ao Girassol. “Desde que assumimos a administração de Bom Jesus, a terceira idade sempre esteve entre as nossas prioridades. Sabemos o quanto é importante prestar assistência a essas pessoas que já trabalharam tanto, dedicaram e continuam dedicando a sua vida à família, inclusive como provedores do lar”.

Doutora Sabrina, fundadora do primeiro grupo de terceira idade do município, reconhece que o Girassol é um serviço importante de convivência e fortalecimento de vínculos com os idosos, entre eles e com a comunidade, quando participam de atividades realizadas publicamente atraindo a atenção de quem prestigia os eventos. “Essas ações melhoram a qualidade de vida de todos em diversos aspectos da saúde física e mental”, sublinha a médica.

