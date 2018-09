Caratinguense participa de quarta etapa do Campeonato Mineiro Online de Tiro Prático

DA REDAÇÃO- Nos dias 22 e 23 de setembro foi realizado no Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana), a quarta etapa do Campeonato Mineiro Online de Tiro Prático. Edson Firmino Gomes, representando Caratinga, conquistou o 7° lugar na modalidade NRA (Associação Nacional de Rifles), disputada em quatro posições: de pé, ajoelhado, sentado e deitado. Na modalidade TRP (Tiro Rápido de Precisão) alcançou o 6° lugar.

“Meu objetivo é conquistar o pódio nestas modalidades para então ingressar em outras, tendo em vista que o Tiro Prático engloba alguns tipos de práticas esportivas, podendo ser dividido em diversas modalidades, consideradas globais, das quais as principais são: IPSC, saque rápido, tiro rápido de precisão, NRA, Shot Gun, Steel Chalenge e Silhuetas Metálicas. Por isso, ressalto a grande importância do apoio da prefeitura, através do Programa Bolsa Atleta e do jornal Diário de Caratinga. Muito obrigado”, ressalta.