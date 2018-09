Feira Literária reúne parceiros em prol da terceira edição

CARATINGA – O Dia Nacional do Livro será comemorado em Caratinga com a III Feira Literária Professor José Lacerda da Cunha. Amantes da literatura se reunirão na Praça Cesário Alvim, no dia 29 de outubro, para fazer trocas e doações de livros. A iniciativa já está virando tradição em Caratinga e, a cada edição, recolhe mais e mais livros que, posteriormente, são distribuídos de graça à população. Eles serão arrecadados ao longo da campanha feita pelas instituições parceiras e por voluntários envolvidos na iniciativa.

A Fundação Educacional de Caratinga (Funec), o Tiro de Guerra, o Lions Clube Caratinga-Itaúna, a Academia Caratinguense de Letras (ACL) e o Movimento Amigos de Caratinga (MAC) se mobilizam, desde 2016, para organizar e recolher os livros antes da feira. Em sua terceira edição, o evento foi idealizado pelo escritor Eugênio Maria Gomes e, quando começou, distribuiu mil livros. Ano passado, foram mais de dois mil exemplares entregues à população e a expectativa deste ano é que o envolvimento dos caratinguenses cresça ainda mais.

Nas palavras do sargento Carlos Heleno de Sousa, “o Tiro de Guerra de Caratinga está para servir a cidade e para a Instituição militar é um grande privilégio participar de mais um evento com esse propósito; os atiradores vão estar em massa para poder ajudar na coleta e distribuição dos livros”.

A presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Ferreira Junqueira, acredita que o gosto pela leitura é algo que deve ser ensinado de pai para filho: “Vai muito da educação que vem de berço, pois nossos filhos se espelham nas nossas atitudes. Se, desde pequeno, meu filho me vir com um livro na mão, esse tipo de atitude cria o hábito da leitura. Mesmo sem saber ler, a criança pode começar a ver as gravuras e admirar o que é belo”.

Antônio Fonseca da Silva, diretor-executivo da Funec, concorda com a ideia. “O leitor tem mais conhecimento porque adquire e assimila ideias expostas por outra pessoa. Iniciativas como essa são importantes, pois incentivam a população para que seja mais curiosa e leia mais”.

“Desde a primeira edição vemos a sede e a vontade de buscar um livro entre os participantes”, comenta Lígia Maria dos Reis Matos, vice-presidente da ACL. Segundo ela, as pessoas têm o prazer e a satisfação até mesmo na hora de fazer as doações, pois sabem que alguém vai utilizar os livros e que estão ajudando a distribuir cultura.

COLABORE

Para o idealizador da feira, o projeto presta uma justa homenagem ao professor Lacerda e chegou para ficar: “A Feira Literária Prof. José Lacerda da Cunha leva o nome de um dos mais importantes educadores de toda a região de Caratinga, nosso querido prof. Lacerda. Trata-se de um projeto coordenado por instituições importantes do município e, a cada ano, ela viabiliza a acessibilidade das pessoas ao livro e à leitura. Um projeto que passou a fazer parte do calendário cultural da cidade e da região”, registrou Eugênio Maria Gomes.

Se você tem livros em casa que possam ser doados, leve-os até a Unidade I do UNEC (procurar Morena Gomes Pena ou Silvia Moreira Soares), ao Tiro de Guerra ou à agência dos Correios da Rua Coronel Antônio da Silva, 240 (procurar Julimara Pessine).

No dia 29 de outubro, compareça às 10h na manhã na Praça Cesário Alvim para retirar outro exemplar como troca. “Precisamos mais uma vez de contar com a sociedade. As duas primeiras edições foram um sucesso e essa será ainda melhor”, espera Sebastião Fausto da Silva, representante do MAC.