PAINEL 27-09-2018

Morte

Para mais de 73% dos brasileiros falar sobre a morte ainda é um tabu. A pesquisa inédita, encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), cita ainda que 82,4% dos brasileiros acham que não têm nada mais sofrido que a dor da perda de alguém.

JA no Cine Itaúna

O lançamento do box que traz o documentário “O DVD da Jararaca Alegre” + livro, aconteceu no sábado (22). O local escolhido foi o Cine Itaúna, que fez parte da história da revista. Momento histórico e material surpreendente. Na foto, ao lado de Camilinho, formam a equipe de produção do DVD, Flávio Boca e Nathan Vieira.

Pesquisa

Uma nova pesquisa Ibope de intenção de voto para presidente foi divulgada ontem. De acordo com os números, Bolsonaro (PSL) lidera com 27% e Haddad (PT) aparece em segundo com 21%. Na sequência Ciro (PDT), 12%; Alckmin (PSDB), 8%; Marina (REDE), 6%; João Amoêdo (Novo), 3%; Alvaro Dias (Podemos), 2%; Henrique Meirelles (MDB), 2%; Guilherme Boulos (PSOL), 1%; Cabo Daciolo (Patriota), 0%; Vera Lúcia (PSTU), 0%; João Goulart Filho (PPL), 0% e Eymael (DC), 0%.

Biquíni Cavadão

Piedade de Caratinga está preparando mais uma edição do Piedade Fest, tendo como uma das atrações musicais a banda Biquíni Cavadão, que se apresenta no sábado (29). Vale lembrar que o evento trouxe no ano passado Humberto Gessinger, com a turnê “Desde Aquele Dia – 30 anos A Revolta dos Dândis”. É fato que o sertanejo tem ganhado grande público nos últimos anos, mas Piedade de Caratinga mostra que sempre há espaço para o bom e velho rock.

Rinaldo Grossi

O presidente da viação RioDoce, Rinaldo Grossi, manifestou seu agradecimento ao diretor do DNIT Robson Santana sobre os quebra-molas colocados no ‘retão da balança’ que fica em frente da sede administrativa da empresa. Rinaldo é só elogios a Robson comentando as mudanças que o engenheiro vem promovendo na BR-116, pois ele se preocupa com a segurança de motoristas e pedestres.