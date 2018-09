Atletismo, Taekwondo e Ciclismo trazem resultados para Caratinga

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO DE CARATINGA traz mais um balanço esportivo de atletas de Caratinga. Nesta edição, resultados do atletismo, ciclismo e taekwondo.

ATLETISMO

O atleta Amauri Rodrigues Oliveira traz um balanço de competições que participou nos últimos meses. No dia 20 de maio, ele participou da 2ª Corrida do Café de Manhuaçu, Ele completou o percurso de 5km de percurso, alcançando o 6° lugar geral e primeiro lugar em sua faixa etária.

Já em Carangola, no dia 17 de junho, Amauri fez o percurso de 8 km da Corrida de Inverno, classificando-se em 1° lugar geral. Na 4ª Corrida Vida Verde de Timóteo, ele obteve a quarta colocação geral.

No dia 9 de setembro, o atleta participou da Corrida de 100 anos do Tiro de Guerra, em Carangola. Completou o percurso de 8km em 3° lugar geral.

Amauri conta com o patrocínio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta e da Viação RioDoce. Segundo o caratinguense, o foco agora é treinar firme para a Volta da Pampulha, que acontecerá no mês de dezembro.

CICLISMO

A família Vilela, composta pelos ciclistas Gustavo Vilela de Moraes, Soraya Soares Oliveira de Moraes, Gustavo Vilela de Moraes Júnior e Ana Laura Oliveira de Moraes, segue trazendo excelentes resultados para Caratinga. Patrocinados pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, como destaque Ana Laura, que irá representar a Escola Estadual Princesa Isabel, a cidade e o estado de Minas Gerais, nos Jogos Escolares Brasileiros no mês de novembro, em Natal/RN e Soraya, que foi campeã brasileira 2018 pelo MTB XCM. Confira os resultados do mês de agosto:

Campeonato Brasileiro – 12/08/2018 em Domingos Martins/ES

Gustavo Vilela de Moraes

8° lugar na categoria Master

Soraya Soares Oliveira de Moraes

1° lugar-Campeã Brasileira

Gustavo Vilela de Moraes Júnior

5° lugar na categoria sub-23

Ana Laura Oliveira de Moraes

1° lugar na categoria feminino

Corrida Bike Race Brasil- 19/08/2018 em São Geraldo/MG

Soraya Soares Oliveira de Moraes

1° lugar geral feminino

Gustavo Vilela de Moraes

2º lugar na categoria Master

Gustavo Vilela de Moraes Júnior

2° lugar na categoria sub-23

Copa Internacional de Mountain Bike- 25/08/2018, em São Paulo/SP

Ana Laura Oliveira de Moraes

5° lugar na categoria sub-19

Soraya Soares Oliveira de Moraes

3° lugar na categoria Master Feminina

Gustavo Vilela de Moraes

3° lugar na categoria Master

Gustavo Vilela de Moraes Júnior

1° lugar na categoria Expert

TAEKWONDO

No dia 16 de setembro, foi realizado o 1º Desafio Interclubes de Taekwondo, entre os clubes América Futebol Clube e Caratinga Esporte Clube. Ambos terminaram empatados em números de medalhas de ouro e prata. O evento aconteceu nas dependências do Centro de Convenções Dário Grossi, do Centro Universitário de Caratinga, organizado pela Associação Korion de Desportos.

Participaram aproximadamente 180 alunos de seus núcleos: os professores Igor Silva Galdino Mathias, faixa preta 3º DAN; Weliton de Oliveira e Jobi Ferreira, faixas preta 2º DAN e mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN e presidente da Korion, auxiliados pelos professores Márcio Xavier, Luiz Fernando Flores, João Marcos Cardozo e Luciana Cardozo, contando também com o apoio dos alunos Érica Luiza, Gláucia Vidal, Juliana Antunes, Jobi Ferreira Júnior, Maria Júlia, Luciano Oliveira Soares e Jordy Ferreira. “Estes alunos se empenharam ao máximo no apoio para o excelente desempenho do evento, que contou com a arbitragem da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais – FTEMG, única entidade oficial do nosso estado que é registrada junto a Confederação Brasileiro de Taekwondo – CBTKD, com a presença do diretor Vinícius Castelo Branco, e seus comandados Daniele Soares, Helbert Ferreira e Luciano Gonçalves”, resume Marcelo Cardozo.

Além da competição, o evento teve o caráter social, quando foram arrecadados 250 quilos de arroz, 160 quilos de feijão e 158 litros de óleo, doados à Cantina Áurea e Casa de Maria. “Quero deixar meus sinceros e humildes agradecimentos a todos pelo excelente empenho, que além de proporcionar um campeonato de qualidade aos atletas de nossos núcleos, pudemos realizar uma ação social. Este papel todos podemos fazer, pois precisamos ajudar a quem ajuda a muitas famílias em nossa cidade, onde nunca esqueço de nossos slogan ‘Aqui a família faz toda a diferença’, e dizer que este foi o primeiro de muitos outros eventos que realizaremos em nossa cidade, com o apoio de todos assim como da Contur Contabilidade, que não mediu esforços para o sucesso deste evento e a direção da Unec, que nos cedeu o excelente espaço”.