PAINEL 26-09-2018

Pesar

Na reunião de ontem da Câmara, o vereadores pediram uma moção de pesar pelo falecimento do ambientalista Joãozinho da Matinha, que morreu no último sábado (22).

Saúde

O vereador José Cordeiro disse que está muito preocupado com a questão da saúde no município. Ele comentou que constantemente tem recebido várias pessoas pedindo ajuda e os recursos não estão sendo suficientes para atender tanta demanda.

Dete

Sobre a questão da indenização do município à Aminas pelos aparelhos usados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o vereador Dete disse que esteve naquela unidade de saúde junto dos colegas Neuza e Carlindo e conseguiram sanar as dúvidas para que o projeto seja aprovado.

Desgoverno

O vereador Rominho disse que a cidade está vivendo um momento de desgoverno. “Estão tentando coagir vereadores, fui atacado por um funcionário da prefeitura nas redes sociais, um elemento que anda o dia todo pelas ruas, não cumpre horários, tem vários processos, difamou recentemente a esposa de um secretário desse desgoverno. Esse elemento que já foi preso é quem representa esse desgoverno que está em Caratinga. Ainda bem que só faltam mais dois anos, está acabando esse desgoverno na cidade”.

Desgoverno II

Rominho disse que é uma tristeza o que a cidade está passando pelo desgoverno. “Aqui existe um péssimo governo na cidade nesse momento que não nos representa e a nossa voz que representa pessoas de bem não será calada”.

Desgoverno III

O vereador continuou dizendo que esse “desgoverno não sabe administrar, pois se soubesse a Rua Augusto de Morais estaria pronta, as demais ruas não estariam cheias de buracos e saúde não estaria tão ruim”.

Helinho

Sobre o projeto de indenização dos aparelhos da Aminas, o vereador Helinho disse que as descrições que estão nas notas fiscais enviadas pelo diretor de patrimônio da prefeitura não estão de acordo com o que existe na UPA. O vereador disse ainda que na nota fiscal não tem marca do que está se comprando.

Ar condicionado

Rominho disse que o “desgoverno” quer pagar mais caro, por exemplo, por um ar condicionado usado que está na UPA, quando um novo do mesmo modelo seria bem mais barato.

Conclusão

Helinho disse que avaliou apenas três itens que estão na lista e que não estão de acordo com valor de mercado e no total enviado pelo executivo são 133. “Consultando o departamento jurídico de minha confiança caso esse projeto tenha voto favorável, vereadores poderão incorrer em ato de improbidade administrativa e, além disso, o prefeito está comprando aparelho velho mais caro, isso é superfaturamento. O Fantástico virá em Caratinga e perguntará cadê o dinheiro do povo”. Helinho foi aplaudido pelos presentes na Casa.

Johny

O vereador Johny disse que comunga do que o vereador Rominho falou e ressaltou que algumas pessoas de denominam jornalistas e fazem vergonha à classe, se referindo ao funcionário do executivo que faz vídeos denegrindo a imagem de vereadores. Inclusive os vereadores assinaram uma moção de repúdio e pediram que esse funcionário seja afastado. “Quando você fala desgoverno Rominho, comungo com você e repito, não sei quem manda nessa casa, se é o executivo ou legislativo, mas quem manda no meu mandato sou eu”.

Sobrestamento

O vereador Dênis disse que devido a divergências, falta de tempo, em respeito aos colegas da Comissão de Saúde, pediu sobrestamento do projeto de lei 037/2018 que dispõe sobre autorização para pagamento de indenização dos aparelhos da Aminas. Dênis disse que os vereadores voltarão a UPA para conferir os equipamentos e os valores que serão pagos.