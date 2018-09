SIPAT da Funec abrange temas que vão além de acidentes de trabalho

Programação prevê palestras ao longo da semana e coloca em foco a saúde do colaborador em vários aspectos da vida

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga (Funec) sempre deu muita importância para eventos relacionadas à Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, a SIPAT, que está em sua décima edição. Mais do que prevenir acidentes de trabalho e orientar os colaboradores sobre práticas saudáveis da rotina socioprofissional, o evento é uma oportunidade que a Instituição encontra para transmitir mais conhecimentos sobre como alcançar o bem-estar em vários aspectos da vida.

Colaboradores de todos os setores estão convidados a participar da semana de eventos. A abertura oficial aconteceu na segunda-feira (24) com palestra do professor Eugênio Maria Gomes, no Auditório Prof. Celso Simões Caldeira, Campus I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e também docente do curso de Administração, ele destaca a importância da “Cidadania Financeira”, tema de sua palestra.

“O tema é pertinente pelo momento econômico que o País atravessa e a educação financeira precisa fazer parte da vida de todos nós. O sentido dessa palestra durante a programação da SIPAT se justifica porque, quando a pessoa não está com a vida financeira sob controle, acaba perdendo um pouco do controle de todas as outras questões ficando até psicologicamente abalada. Tem gente que adoece devido às contas que acumula. Fiz uma correlação com a própria cidadania, porque temos direitos e deveres em relação ao nosso dinheiro”, enfatiza.

A iniciativa de promover uma semana dedicada a eventos voltados para o bem-estar socioprofissional dos colaboradores da Funec parte da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), composta por funcionários indicados e eleitos da própria Instituição. A função básica da comissão é identificar riscos profissionais, preveni-los e evitar acidentes de trabalho, além de expor temas relevantes para alcançar mais qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho.

“A SIPAT é organizada, anualmente, pela CIPA, sendo obrigatória e com o objetivo de conscientizar o colaborador sobre a sua saúde e segurança. Recebemos total apoio da Instituição e é isso que nos dá a tranquilidade para desenvolver o trabalho”, explica o presidente da comissão, Sudário Alves Pereira.

A CIPA da Funec conta com a assessoria do serviço especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. “Realizamos a SIPAT todos os anos com a proposta de oferecer palestras com temas ligados à prevenção de acidentes e de outras questões importantes que gerem resultados positivos para o colaborador”, completa a vice-presidente, Solange Araújo, diretora-executiva da UNEC TV e coordenadora do Departamento de Comunicação (Decom), esclarecendo o significado prático da iniciativa.

Para o professor Antônio Fonseca da Silva, reitor do Unec, “a conscientização é muito importante para que as pessoas deem mais valor à vida e cada palestra vai acrescentar algo a mais aos colaboradores”.

PROGRAMAÇÃO

-Ontem, a palestra agendada era com o médico Diogo Pena sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s);

-Quarta-feira (26), a blogueira Karina Xavier conversa sobre “O Poder da Imagem Pessoal”;

-Quinta-feira (27), haverá o “Dia da Beleza”;

-Sexta-feira (28), o professor Vagner Maciel Freris apresenta a palestra “Reflexões Sobre Saúde e Bem-Estar”.