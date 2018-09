Lavrador morre ao cair de caminhão

IPANEMA – Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (24) na estrada de terra que liga Ipanema a Conceição de Ipanema. O lavrador Sergio Antonio Gomes caiu de um caminhão e veio a falecer.

A Polícia Militar foi informada a respeito do acidente e uma guarnição foi ao local. Os militares encontraram o caminhão parado às margens da estrada, sendo que atrás da roda traseira, do lado do passageiro, a vítima estava caída e não apresentava os sinais vitais.

Os policiais conversaram com a esposa de Sérgio, que contou que eles estavam em Ipanema aguardando carona, quando João José Ferreira chegou em um caminhão e ofereceu levá-los até em casa, já que são vizinhos e amigos, pois todos residem no córrego Piabanha, zona rural de Ipanema. A mulher relatou que João dirigia o caminhão em velocidade segura, tendo informando que uma adolescente também viajava na cabine. A esposa da vítima contou que estava sentada ao lado marido Sérgio, que ficou próximo a porta.

Segundo a mulher, em determinado momento, a porta se abriu repentinamente e Sérgio caiu ao chão. Ela pulou para socorrer o marido, porém ele teve morte imediata. Conforme a mulher, Sérgio sangrava muito pela boca, ouvidos e nariz.

O condutor foi ouvido pelos militares, que confirmou que encontrou o casal e ofereceu carona. Ele acrescentou que alertou Sérgio para que não ficasse perto da porta e que a vítima estava embriagada.

Os policiais verificaram que a documentação do veículo está em dia, porém o condutor não é devidamente habilitado. Outra informação é que o lacre da porta estaria rompido. Os ocupantes do caminhão disseram ainda que não usavam cinto de segurança. Diante da situação, os militares confeccionaram os respectivos autos de infração. Após os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil, o caminhão foi removido ao pátio credenciado.

O condutor foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil.