Rafael Sampaio Costa celebra em BH aniversário e batismo

Em dupla celebração, pelo seu primeiro aninho e pelo seu batismo, o garotão Rafael Sampaio Costa reuniu parentes e amigos em Belo Horizonte, no último dia 8 deste mês de setembro.

A cerimônia batismal aconteceu na Paróquia Santo Inácio de Loyola em ato presidido pelo padre Carlos Henrique, da Ordem Diocesana.

Em seu batismo, Rafael foi paraninfado pelo seu tio Dr. Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior e pela sua prima Sra. Cristiane Lage Bragança.

Na Consagração a Nossa Senhora, Rafael teve como madrinha a sua tia Dra. Márcia Luiza Braga.

A festa de aniversário, o primeiro da existência do Rafael, aconteceu no salão de festas do edifício Park Boulevard, na região do Barro Preto, com os convivas sendo recepcionados com lauto almoço com a assinatura do Buffet APPI.

Membro das famílias Lelis Costa e Lage Sampaio, o aniversariante é filho dos engenheiros João Camilo Lelis Costa e Anna Carolina Lage Sampaio, sendo avós o jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa e a Sra. Vanda Lelis Costa, pelo lado paterno, e Dr. José Ernani Sampaio e Sra. Zina Cabral Lage Sampaio, pelo lado materno.

O registro fotográfico ficou por conta de Juliane Aredes.