Prefeitura inicia construção da praça no Rondon Pacheco

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura deu início na última semana à construção da praça no bairro Rondon Pacheco que contará com rampas de acesso, bancos e mesas para jogos de tabuleiros.

Também será instalada no espaço uma pérgula, que ficará à esquerda do jardim, como indica o projeto.

A pérgula, que vai dar um charme especial e um ar romântico ao espaço, é representada no desenho por uma grade.

A estrutura decorativa servirá como suporte para vários tipos de plantas, formando uma espécie de galeria com cobertura natural, servindo de abrigo contra o sol e a chuva.

“A praça é um espaço importante de lazer para os moradores do bairro, um ponto de encontro e amigos e das famílias. Essa construção é um sonho antigo da nossa comunidade e fico feliz por poder colaborar para que ele se concretize”, comenta o prefeito municipal, Willian Batista de Calais.

Para a vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, a praça será um espaço ideal para abrigar apresentações musicais, teatrais, exibições de filmes, dança e outras atrações culturais e artísticas.

BUEIROS

Outras obras de pavimentação asfáltica estão em andamento no bairro da Colina, já na reta final, e devem ser concluídas em breve. Nos próximos dias, serão assentados os meios-fios e instaladas as grades pré-moldadas sobre as caixas dos bueiros construídos ao longo das ruas para drenagem das águas de chuva.

Além de importante dispositivo no sistema de escoamento das águas, por evitar a entrada de lixo nas galerias pluviais, as grades proporcionam segurança aos pedestres e veículos que transitam pelas ruas.

“Os bueiros também são fundamentais no controle das enchentes, por captar a água das chuvas evitando que inunde as residências ou infiltre no solo provocando erosões”, observa o prefeito Willian Batista de Calais, que vem acompanhando os serviços realizados na Colina.

