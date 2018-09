Época de ouro

Semana passada nos despedimos do grande Cacau, ídolo eterno do Esporte Clube Caratinga. O goleiro viveu uma época de um futebol que infelizmente não veremos mais. Qualidade técnica, estádios lotados e muitos craques em campo. Ao longo de meus 44 anos de idade, me sinto privilegiado por ter visto muitos desses caras em campo. Nesta foto do Caratinga campeão de 1978 dá pra identificar feras como: Pina, ótimo goleiro e curiosamente também artilheiro quando atuava de centroavante, o agora saudoso Cacau, considerado por muitos o melhor goleiro da história do nosso futebol, também saudoso Bebeto, atuava como zagueiro e volante com a mesma classe, Quinha que também está reforçando a seleção do céu, jogador habilidoso e muita qualidade técnica, o lourinho Eninho, meia de ótimo passe e muita visão de jogo, sempre na banca do Ronaldo na avenida Moacyr de Mattos com ótimas histórias pra contar. Tantos outros craques que fizeram nosso futebol ser tão respeitado e ter o reconhecimento que tem ainda hoje, mesmo sem a mesma qualidade de antes. Me sinto feliz por ter vivido os anos 80 de ter visto de perto.

Mineiros: Empate, derrota e vitória

O futebol mineiro nesta rodada do Brasileirão somou 04 pontos de 09 em jogo. O empate do América diante do líder São Paulo foi justo pelo que fez o Coelho no segundo tempo. O comportamento diferente da equipe também demonstra que mesmo fora de casa, não se pode escalar um time tão defensivo sem nenhum atacante.

O Atlético não fez um jogo ruim contra o Flamengo. Porém, as falhas defensivas na marcação custaram um resultado melhor no Rio de Janeiro. Se o desempenho não foi ruim, o resultado foi horroroso para as pretensões de ainda sonhar com o título. A distância para o G4 agora é de seis pontos. Matematicamente ainda dá pra sonhar, mas, ficou mais distante.

O Cruzeiro venceu de virada o Santos mesmo iniciando com time considerado alternativo com apenas três titulares. No segundo tempo, quem resolveu foi quem saiu do banco, Sassá e Raniel. Para se manter perto do grupo que conseguirá vaga para a Libertadores 2019 o resultado foi ótimo. Para ganhar confiança para a decisão contra o Palmeiras pela Copa do Brasil também.

Agora é Copa do Brasil

Cruzeiro x Palmeiras: A vitória por 1 a 0 em São Paulo dá uma boa vantagem a Raposa para o confronto dessa quarta-feira (26). Porém, não dá pra cravar que a vaga está garantida. O time de Felipão vive ótima fase e irá pressionar muito o time de Mano no Mineirão. Entretanto, o time Celeste terá o contra-ataque a seu dispor.

Corinthians x Flamengo: O empate em 0 a 0 no Rio de Janeiro levou a decisão em condições de igualdade para São Paulo. Aliás, era exatamente o que queria o Timão. Afinal, foi extremamente defensivo no primeiro jogo sem o menor pudor de jogar atrás. Porém, em casa, imagino que irá sair para o jogo e dar pelo menos um pouco de espaço ao rubro negro. Não tem nada definido em nenhum dos dois jogos.

