Nasf promove ações alusivas ao mês de prevenção ao suicídio

BOM JESUS DO GALHO – A equipe do Núcleo de Assistência à Saúde da Família (Nasf) vem desenvolvendo, ao longo deste mês, uma campanha de prevenção ao suicídio alusiva ao Setembro Amarelo. “Falar é a melhor solução” é o nome da iniciativa, que traz em sua agenda palestras, uma passeata, que será promovida no próximo dia 29; e uma blitz educativa, realizada nesta sexta-feira (21).

Na última quarta-feira (19), o Nasf participou, na Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, de um auditório desenvolvido em parceria com o educandário.

A programação foi aberta pela diretora da escola, Maria Aparecida da Silva. Em seguida, a psicóloga do Nasf, Paula de Souza, ministrou a palestra “Falar é a melhor solução”, destacando ações de prevenção ao suicídio e os sintomas comportamentais das pessoas que tendem a suicidar-se.

A especialista em Educação Básica, Graziela Dutra, coordenou o evento, ao lado da professora Renata Maria, que também palestrou sobre o assunto.

Ao final da ação, o pastor Élio Amorim Boechat conversou com os alunos anunciando que está sempre disponível para ouvi-los e ajudá-los.

O líder religioso desenvolve na Escola Estadual atividades de Capelania, um serviço de assistência espiritual para o atendimento das necessidades de todos aqueles que precisam de apoio para reestabelecer sua saúde, carências espirituais, afetivas e emocionais.

A atividade, que busca estimular as pessoas a ter entusiasmo pela vida, segundo explica o pastor, é prevista e garantida pela Constituição Federal de 1988.

“Para atuar como capelão, fiz um curso de especialização, um dos mais procurados por lideranças cristãs do mundo”, informou o pastor Élio.

A coordenadora do Nasf, Diana Tostes, avalia como muito positivas as ações, “considerando a qualidade da programação que tem motivado o interesse da comunidade pelo tema, um assunto delicado, mas que precisa ser discutido”, sublinhou. Diana comenta que é rotineiro o trabalho do Nasf de ajudar a tornar a vida das pessoas melhor e estimular nelas a vontade de viver, “seja pelas atividades desenvolvidas com os grupos ou individualmente. Nossa missão é essa, melhorar a qualidade de vida da comunidade, por meio das atividades físicas, pela dança, pela escuta, terapias, dentre outras ações que realizamos”.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, frisou que essa é uma ação importante da sua gestão, de apoio a um movimento que vem sendo ampliado, em defesa da vida.

A vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, observa que as ações do mês de setembro são desenvolvidas no dia a dia pela equipe multidisciplinar da rede de serviços da Prefeitura Municipal. “Todos os dias, temos profissionais da saúde motivando as pessoas a desejar a vida, por meio de sua assistência a quem se encontra mais fragilizado diante dos problemas do cotidiano”, reflete a médica.

