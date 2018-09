Dayvid da Academia não é mais candidato

Tribunal Regional Eleitoral indeferiu candidatura em razão de irregularidade na prestação de contas eleitorais, referente à campanha para vice-prefeito em 2016

CARATINGA– Dayvid Tionas, o Dayvid da Academia (PROS), teve sua candidatura a deputado estadual indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). De acordo com decisão, Dayvid não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas eleitorais, referente à campanha para vice-prefeito em 2016.

Ontem, Dayvid divulgou carta aberta ao povo de Caratinga e região comentando a decisão. “Informo aos eleitores de Caratinga e Região que eu, Dayvid da Academia não sou mais candidato ao cargo de Deputado Estadual. Minha candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O argumento para o indeferimento foi que a prestação de contas de campanha do ano de 2016 do então candidato a prefeito Odiel de Souza pelo partido PMDB, hoje MDB, como qual concorri como vice-prefeito, foram julgadas como não prestadas”, disse.

O ex-candidato ainda citou que entende que as contas dos candidatos, a prefeito e vice “por serem contas distintas, a responsabilidade deveria ser sobre a sua própria conta e prestação de contas dos gastos das mesmas”. “Sendo assim não haveria motivos para o indeferimento. Porém devido ao fim dos prazos para o envio de recursos contra essa decisão, para as eleições 2018, está é a decisão final e a que permanecerá”.

Dayvid ainda deixou seu recado para os apoiadores de sua campanha e disse que se mantém firme com todos os compromissos que assumiu com Caratinga e região. “Quero que todos saibam que mesmo sem um cargo político trabalharei incansavelmente para promover melhorias para o nosso povo que tanto necessita e que vive sem esperança de dias melhores. A todos os amigos que caminharam comigo nesta jornada e que viram em mim uma possibilidade de mudança e renovação na política de nossa região, gostaria que soubessem da minha enorme gratidão por cada uma das pessoas que me incentivaram a seguir em frente mesmo diante de todas as dificuldades. Muito obrigado a todos”.