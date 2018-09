Justiça Eleitoral realiza Audiência de Geração das Mídias

Também teve início carga, lacração e conferência das urnas

CARATINGA- A Justiça Eleitoral de Caratinga deu início ontem à Audiência de Geração das Mídias (cartões de memória da carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de gravação de resultado), que serão utilizadas nas eleições do dia 7 de outubro.

A ação consiste na gravação dos dados dos candidatos e eleitores nas mídias que, posteriormente, serão alocadas nas urnas eletrônicas. Pela zona 72, foram inseridos dados de 422 seções (correspondente ao número de urnas), além de 37 urnas de contingência. Pela zona 71, a inserção foi para 222 urnas e mais outras 20, que são as urnas de contingência.

São informações de 1301 candidatos a deputado estadual, 861 candidatos a deputado federal, nove candidatos a governador, 15 candidatos ao Senado e 13 candidatos à Presidência. Também constam os dados de todo o eleitorado que compõem as duas zonas eleitorais, incluindo o cadastro biométrico. Somente de Caratinga, são 61.849 eleitores aptos a votar.

A geração das mídias foi acompanhada pela 71ª zona eleitoral, o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves e o promotor eleitoral Oziel Bastos de Amorim; e pela 72ª zona eleitoral o juiz Consuelo Silveira Neto e o promotor eleitoral Marcelo Dias Martins, que puderam atestar a autenticidade dos programas gerados. Os procedimentos foram realizados pelos chefes de cartório, Arilson Oliveira de Carvalho e Fabrício Rezende Lima.

O juiz Anderson Fábio esclareceu o procedimento realizado. “Hoje está sendo feita a importação dos programas do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e estamos gravando em cartões de memória. Esses cartões que serão introduzidos nas urnas de votação e que vão fazer a urna funcionar. Vamos fazer a carga destes arquivos, os testes e eles vão para as urnas, que serão lacradas para ficarem prontas para serem usadas no dia da eleição”.

O magistrado ainda frisou a segurança da urna eletrônica. “Temos vários sistemas de segurança que são aplicáveis à urna eletrônica. Sistemas físicos, que são de acesso, caso tenha uma tentativa de acesso à carcaça da urna é possível detectar. Temos sistemas de controle eletrônico que caso algum momento venha a ter alguma tentativa vai ser detectado, são mais de 30 barreiras de segurança eletrônica e temos também a comparação dos resultados, porque em todos os momentos são emitidos relatórios da regularidade do sistema”.

O juiz Consuelo Silveira destacou a transparência dos atos da Justiça Eleitoral. “Estamos dando a publicidade ao ato para que todos possam acompanhar. Convocamos toda a comunidade através de editais publicados na imprensa, convidamos todos os órgãos de imprensa para acompanhar este momento em que as mídias de todos os candidatos são geradas com os nomes e os números para serem inseridos nas urnas eletrônicas”.

Outras etapas são a Audiência de Carga, Lacração e Conferência das Urnas, que tiveram início ontem. Já no dia 2 de outubro, às 9h, será realizada a Conferência Visual dos Dados de Cargas Constantes das Urnas Eletrônicas, mediante ligação dos equipamentos. “Estamos concluindo a preparação das urnas, iniciando agora com a geração de mídias com carregamento e lacre, depois será feito um teste das urnas para verificação de data e horário. Em seguida, nós daremos por concluído esse processo e vamos aguardar mesmo o dia 7 de outubro, para a votação”, finaliza o juiz Consuelo.