Com excelência e inovação, ensino jurídico vai muito além da sala de aula

CARATINGA – Na unidade Doctum de Caratinga, um dos principais elementos do curso de Direito é a tradição da excelência na qualidade de ensino.

Na instituição, o conhecimento vai além da sala de aula: Eventos acadêmicos com temas de grande repercussão nacional fazem parte do cotidiano dos alunos.

O mais recente deles foi o Congresso Jurídico, que está em sua quarta edição e foi realizado pela primeira vez em Caratinga, dessa vez com o tema “O Papel do Direito na Construção da Nova Democracia”.

Entre os dias 12 a 14 de setembro, ocorreram minicursos e palestras com a participação de acadêmicos, professores do curso de Direito e convidados muito especiais.

Os participantes acompanharam a incrível abertura com o tema “Direito e Música” no dia 12. O professor Américo Galvão foi o mediador da noite, com apresentação de dez canções interpretadas pelos artistas Nathan Vieira e Trio e o cantor Flávio Boca. Elas percorreram as décadas de 1960 até 1980, um período de repressão vivido no Brasil. No dia 13, o segundo dia do congresso jurídico recebeu o juiz de direito, professor, poeta e músico Rodolfo Pamplona Filho. Com uma palestra cantada e bastante divertida, o magistrado abordou o tema “As Relações de Família no Brasil e a MPB”. A palestra abordou o direito civil e a família de uma maneira irreverente. No dia 14, o evento foi encerrado com a palestra “Ética na Vida Social e Política”, ministrada pelo professor Renato Janine, ex-Ministro da Educação. “Debater ética e sociedade é extremamente importante no nosso cotidiano. É muito grande o descontentamento da sociedade com os políticos e os rumos do país devido a falhas éticas, então vamos tentar aprofundar essa questão no sentido de orientar e incentivar a participação coletiva”, destacou Janine.