No caminho do livro

A convite da professora Maria do Carmo Araújo, estive em Vermelho Novo para a festa de literatura e lançamento de meus livros. A dedicação dos professores, o entusiasmo dos alunos, o apoio do prefeito fizeram do momento um evento literário de destaque. Alunos, também, lançaram seus livros contando histórias que retratam as belezas do pensamento jovem.

A recepção atenciosa do prefeito e sua esposa, foi uma demonstração de seu envolvimento com a cultura e com a leitura, pois além de prestigiar o evento, ele colaborou grandemente com a impressão do livro dos jovens.

O motivo da festa foi para homenagear a cidade falando de sua história, realçando as figuras importantes e fatos especiais da vida de Vermelho Novo.

Agradeço à professora Maria do Carmo. A ela, os meus parabéns pelo sucesso da festa. Agradeço ao prefeito que com amabilidade recebeu a mim e meus livros. A todos os professores, agradeço e desejo que continuem dando ênfase à literatura. Aos jovens e crianças, o meu abraço e parabéns pelo livro bonito que desenha o coração de cada um.

Estive também na E.E. Princesa Isabel. Foi um momento de literatura vivenciado pelos alunos de forma entusiasmada. Contei uma história, que foi bem entendida por todos. Além dos livros, recebi linda homenagem pelos meus 40 anos na lida com os livros. Poema bem declamado, teatro sobre um dos poemas do meu livro e outras demonstrações de arte retrataram o encantamento dos alunos pelos livros. Agradeço a homenagem e o interesse pelos meus livros. Meus agradecimentos à diretora Elaine que me proporcionou instantes de emoção verdadeira. Além do incentivo às crianças, ela dirigiu-se a mim com uma biografia muito bem feita com as cores da admiração e da amizade, além do coração aberto à literatura. Agradeço a todos os professores. Meu grande beijo aos alunos que me fizeram muito feliz.

Continuando minha andança com os livros, fui receber encantadora homenagem da Escola Pingo de Gente. Números artísticos bem preparados com o encantamento das crianças e a dedicação dos professores. Poemas, música, corais e muita alegria. Obrigada a Luciane, diretora da escola, à Ângela Fernandes Lage pelo emprenho em sempre festejar o livro e a me colocar pertinho dos alunos. Agradeço aos professores e a todos que tornaram aquele momento tão gostoso. Que Deus abençoe esta escola onde trabalhei por muitos anos e sempre estou a receber dela carinho e incentivo.

Marilene Godinho