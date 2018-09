Prefeitura mantém serviços gratuitos de aração e gradagem para agricultores rurais

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura, por meio de seu Departamento de Agricultura, segue beneficiando diversos agricultores bonjesuenses com serviços gratuitos de aração e gradagem de terra.

A iniciativa, fundamental na preparação do solo para plantio, vem dar agilidade às atividades do homem do campo, ampliando seus ganhos com a agricultura, já que evita o desembolso de recursos para pagamento dos serviços.

Segundo o diretor de Agricultura, Samuel Lopes, a aração ou lavragem do solo, dentre outras vantagens, serve para descompactar os terrenos favorecendo a infiltração de água na terra, bem como de adubos e outras substâncias que ajudam a tornar as áreas a serem cultivadas mais produtivas.

Samuel explica que, assim como a aragem, a gradagem também é muito importante, pois, mesmo após a aração, o solo pode apresentar torrões, dificultando o desenvolvimento das sementes. “A grade desfaz esses blocos de terra mais rígidos e deixa o solo mais uniforme”, sublinha o diretor.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, enfatiza que o propósito do seu governo é beneficiar o maior número de pessoas possível. “Esses serviços prestados serão convertidos em mais lucro para o homem do campo, para a agricultura familiar”, conclui o chefe do Executivo.

Assessoria de Comunicação