Entrosamento entre gerações torna educação mais eficiente

“Chá da tarde” com interação entre estudantes e vovós enriquece o processo de ensino-aprendizagem, defendem especialista pedagógica e família

CARATINGA – Vovôs e vovós possuem um enorme significado na formação de um ser humano. Carregamo-los em essência inconsciente como verdadeiros mestres de sabedoria e experiência. São nossas fontes de sentimentos como paciência e amor incondicional, que trazem de volta sabores da infância que a gente leva para a vida adulta e experimenta sempre na lembrança. No imaginário popular, avós são pais com açúcar.

Usando de toda essa simbologia que envolve a figura “dos mais velhos” dentro de uma família, estudantes tiveram uma dinâmica de ensino especial oferecida pela Escola Professor Jairo Grossi, que busca resgatar valores, respeitar gerações e valorizar a família. O educandário promoveu mais uma edição do evento “Chá Com os Avós”.

“Precisamos resgatar o carinho e o amor que a figura dos avós têm dentro da família e da formação educacional. É uma forma de mostrar o trabalho que a gente desenvolve de valorização familiar e de motivação de ensino entre os nossos alunos como cidadãos”, defende a supervisora pedagógica, Poliana Marques.

O evento foi um momento especial, que a organização espera que fique gravado na memória de quem participou. “É a terceira vez que a escola promove o evento. Esse projeto é idealizado pelos professores, que durante o ano tratam da importância da família para que os alunos percebam a valorização de cada história como um processo de construção de uma pessoa”, sustenta a supervisora.

Comidas típicas, apresentação teatral, música e o principal: amor. Esses foram os componentes do evento que encheram o Auditório Prof. Celso Simões Caldeira. Para a aluna, Lara Luttembarck, do 7º ano, o sentimento é: “avós são pessoas que jamais podem faltar, pois são extremamente importantes na nossa vida, mostrando que o carinho e atenção fazem a diferença porque são como pais de segunda ordem, sempre presentes em nossas vidas”.

Dona Sebastiana da Penha, avó da aluna Lara, conta que se orgulha em ser definida dessa forma. “Netos são a melhor coisa do mundo. Ser avó é ser mãe açucarada. É o momento de ajudar nossos filhos como pais, educando e cuidando nossos netos da maneira mais saudável e familiar possível”.

Para Maria Lucília, outra avó animada com o evento, admite que um evento assim “estimula o conhecimento e o respeito para com as gerações passadas, aproximando os estudantes de suas origens”. Ela é incisiva em afirmar que: “Para um neto, é possível fazer tudo aquilo que não podemos fazer por um filho. É maravilhoso ter essa nova chance!”