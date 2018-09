Secretaria de Agricultura vai distribuir 4 mil mudas frutíferas pelo projeto Plantar +

CARATINGA- Ontem, data em que foi comemorado o Dia da Árvore, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, deu o pontapé inicial para a entrega de 4.000 mudas frutíferas para agricultores rurais, dentro do Programa Plantar +. Também foram ofertadas palestras de suporte para os cuidados com o plantio, além de ser disponibilizado técnicos para acompanhar todas as etapas.

Na sequência, coordenada pela Secretaria de Meio ambiente, uma blitz educativa ressaltou a importância da árvore com a entrega de panfletos nas imediações da Praça Getúlio Vargas.

PLANTAR +

A Prefeitura de Caratinga divulgou Chamada Pública para cadastramento de associações de pequenos produtores rurais e/ou agricultores familiares, para a distribuição das mudas frutíferas e insumos agrícolas. “A finalidade é a seleção de beneficiários para a celebração de termo de doação para formalização de doação de mudas frutíferas, repelente químico de formigas, calcário e adubo mineral”, explicou o secretário de Agricultura Alcides Leite.

Ainda de acordo com o secretário, podem participar agricultores familiares, cuja respectiva propriedade esteja localizada dentro da área territorial do município, vinculados ou não a alguma Associação de Produtores Rurais que pertença a Caratinga.

As espécies que vão compor os kits a serem distribuídos serão definidas pela equipe técnica de acordo com as condições de solo e clima da região onde se localizar a propriedade rural do beneficiário. São no mínimo seis mudas frutíferas sortidas, 3g/muda de repelente químico de formigas, 300g/muda de calcário dolomítico agrícola e 300g/muda de adubo mineral NPK 4-14-8.

José Corintho Araújo Costa, diretor de Agronegócios na Secretaria Municipal de Agricultura, ressalta que além do ganho ambiental, o Projeto Plantar + traz outras vantagens para o produtor rural e para a população, porque visa introduzir também novas variedades no mercado e nas mesas da população. “Com este plantio, os produtores podem notar que um tipo de árvore vai ter uma produção boa em seu terreno e isso vai despertá-los para aumentar esta produção. O produtor testa o terreno dele sem gastos e também atrai a fauna, os passarinhos. Hoje a gente quase não vê mais pássaros nas propriedades rurais, quase não vemos mais o plantio de árvores, e as árvores frutíferas são mais atrativas para o produtor”.

Para se inscrever, o beneficiário deve entregar a documentação necessária dos dias 24 de setembro até 30 de novembro, na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, situada à Rua Coronel Antônio da Silva, 700-A, Centro (horário de funcionamento das 7h ás 11h e das 13h às 17h).