Sargento Borges busca primeiro mandato como deputado estadual

Candidato apresentou suas propostas ao DIÁRIO DE CARATINGA

CARATINGA– Isaías Borges, o ‘Sargento Borges’, é candidato a deputado estadual pelo PSL. Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, ele fala sobre suas propostas.

Borges ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 1987. Alcançou a patente de cabo em 1993 e de sargento em 2009. Durante o trabalho de 22 anos na Polícia Militar, atuou por sete anos no trânsito de Caratinga, quatro anos no policiamento do trânsito rodoviário, 10 anos no policiamento de rádio patrulhamento e um ano no Posto de Policiamento Comunitário do Bairro Dr. Eduardo. Além disso, foi comandante do destacamento de Entre Folhas de 2009 a 2011.

Fez parte da equipe da Prefeitura de Caratinga na gestão 2013-2016, quanto atuou como secretário de Defesa Social.

Candidato, como o senhor se descreve para os eleitores?

Trabalhador e honesto.

O senhor tem 30 anos de vida pública e agora decidiu pleitear uma vaga como deputado estadual. O que lhe motiva neste desafio?

Conheço as dificuldades do cidadão através do contato pessoal da vida pública, estou na política desde o ano de 1998 quando elegemos nossos deputados militares. E estou motivado pela experiência adquirida na gestão 2013/2016, como secretário de Defesa Social e chefe de gabinete.

Por que a escolha do PSL?

Não foi escolha, fui convidado pelo diretório estadual, já estava desfilado do PDT, não pensei duas vezes quando vi a oportunidade de apoiar o nosso presidente (candidato) Jair Messias Bolsonaro.

Estado com a maior malha viária do país, Minas Gerais figura com frequência entre aqueles com maiores estatísticas de mortalidade nas estradas. Como tornar o trânsito mais seguro?

É fato, o estado é grande e os problemas também, mas com uma gestão competente e combatendo o câncer da economia, que é a corrupção, conseguiremos fazer as obras necessárias para um trânsito onde a vida é a prioridade.

Ainda se tratando de segurança pública, quais os mecanismos necessários para combater a criminalidade?

O combate à criminalidade começa com a Saúde, Emprego, Educação e Habitação. O cidadão que é atendido com estes quatro pilares básico da vida, com certeza não irá envolver com o crime, ele estará envolvido com o crescimento pessoal e familiar.

O senhor não tem experiência legislativa. Caso eleito, como pretende contribuir e se articular em busca de recursos para a região?

Somada à minha formação como técnico em Contabilidade e bacharel em Direito, estou a cada dia me preparando para este desafio, defender os interesses e direitos da população do nosso Estado. Experiência legislativa você só adquire sendo parlamentar e é o que estou pleiteando, a função do deputado é discutir e aprovar leis, fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo; quanto aos recursos para a região, cada parlamentar tem sua emenda parlamentar, procurarei fazer o empenho dos recursos de forma a contribuir com o crescimento e melhoria do ser humano.

Quais são as suas principais propostas?

Dentre os projetos idealizados e realizados na minha atuação na gestão municipal de Caratinga 2013/2016 estão a instalação do 62º Batalhão da PMMG, municipalização do trânsito de Caratinga, instalação do 6º Pelotão de Bombeiros Militar; e deixei um projeto finalizado no Departamento de Habitação da Secretaria de Defesa Social, para construção de 872 casas, do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida, aguardando a liberação. Como projetos futuros tenho socorro ao IPSM (Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais), IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais), projetos para acabar com a corrupção, acabar com o loteamento da máquina pública, instalar o Colégio Tiradentes em Caratinga, pagamento do funcionário público no 5º dia útil, recomposição salarial dos funcionários públicos estaduais e fim do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. (FEFC).

Qual avaliação o senhor faz da campanha até o momento?

Os números só estão confirmando o que já era falado na pré-campanha. O presidente (candidato) Jair Messias Bolsonaro na frente das pesquisas e a cada dia ganhando um novo eleitor.

Quais são suas considerações finais?

Peço a Deus a oportunidade de poder representar Caratinga e região como deputado estadual, conto com o apoio de todos. Digo aos eleitores que não deixem de votar, a sua omissão pode nos causar prejuízos irreparáveis. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.