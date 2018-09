Apreensão de material de campanha no diretório municipal do PT

Justiça Eleitoral identificou propaganda irregular em adesivos, santinhos e panfletos que faziam alusão ao ex-candidato Luiz Inácio Lula da Silva

CARATINGA– Na manhã de quarta-feira (19), a Justiça Eleitoral determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Caratinga. De acordo com informações colhidas pelo DIÁRIO, o partido havia sido notificado sobre a ocorrência de propaganda irregular com afixação de cartazes nas ruas, fazendo alusão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 1° de setembro, por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu o julgamento em que barrou a candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa. Preso em Curitiba e condenado na Lava-Jato, ele foi considerado inelegível. A Justiça proibiu qualquer menção ao ex-candidato em materiais de campanha, para não confundir o eleitor.

De acordo com informações do Cartório Eleitoral de Caratinga, outros partidos também foram notificados sobre propaganda em desacordo com a Justiça Eleitoral, no entanto, somente este diretório não cumpriu com a notificação de retirada do material irregular das ruas. Por isso, o juiz da 71ª zona eleitoral determinou como medida preventiva a apreensão dos materiais diretamente no PT de Caratinga. Foram apreendidos adesivos, santinhos e panfletos, que faziam alguma menção ao nome de Lula.

NOTA

O presidente do diretório do PT municipal, Alfredo Rosa Loures, emitiu nota sobre o assunto, que segue na íntegra:

“Caratinga, 19 de Setembro de 2018

Prezados companheiros e companheiras, do Partido dos Trabalhadores (PT), cumpre-nos comunicar, que, acabamos de sofrer mais uma retaliação do Cartório do Judiciário Eleitoral da Comarca de Caratinga MG. Agente policiais, em n° de 5 e um oficial de justiça, foram à nossa sede e vasculharam tudo, apreendendo todo um material de “Lula Livre”, que há muito não distribuímos, e certamente, os de nossos candidatos que colocaram de forma quase invisível Lula em seus materiais de campanha! Eu, Alfredo Rosa Loures, presidente do PT, Diretório local, não me encontrava na sede no momento, mas pedi para passar o telefone para o oficial de justiça que gentilmente colocamos à disposição da justiça! Muitas pessoas atribuem tudo isso, uma perseguição e um ato de inibição, devido ao crescimento de Haddad. Não vão conseguir nos intimidar agindo dessa forma! A essas alturas, só nos ajuda. Avantes na campanha, companheiros! … Persistimos: trate os agentes e autoridades com presteza, gentileza e AMOR sem limites! … Resolveremos às coisas com equidade, muito equilíbrio e no mais, o tempo se encarregará da melhor resposta e solução. Abração a todos, no AMOR do SENHOR! …