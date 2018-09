Anastasia faz campanha em Caratinga

O candidato ao Governo de Minas veio acompanhado do candidato ao Senado Dinis Pinheiro

CARATINGA- O senador Antonio Anastasia (PSDB), candidato ao governo do Estado de Minas Gerais e o ex-deputado e candidato ao Senado Dinis Pinheiro (SD), cumpriram agenda de campanha ontem em Caratinga. Eles foram recepcionados no aeroporto, por correligionários, empresários, lideranças políticas e pelo prefeito Welington Moreira (DEM). De lá, a comitiva seguiu para o centro da cidade, os candidatos caminharam cumprimentando populares e fizeram a tradicional visita ao Café Íris.

A chegada de Anastasia estava prevista para às 10h30. No entanto, o candidato chegou por volta de 12h50 e justificou o atraso. “Faço mais um pedido de escusas, que o atraso não se deveu à minha agenda, mas tão somente questões meteorológicas, que atrasaram o pouso de nosso avião, já que estava em Juiz de Fora esses últimos três dias”.

De acordo com o tucano, caso seja eleito, sua gestão terá duas prioridades para colocar em ordem o caixa do estado. “Voltar o pagamento dos servidores ao 5° dia útil e, evidentemente retomar imediatamente o repasse funcional dos valores devidos aos municípios, que do contrário hoje esse atraso que se faz do pagamento será estendido daqui a pouco aos servidores municipais, à medida que os prefeitos sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma culpa serão obrigados a atrasar porque o governo está retendo verbas deles”.

O candidato também deixou seu recado para os servidores da Educação. “Durante meu governo deixei muito claro, não só dei um reajuste médio de cerca de 50%, que é o valor também dado pelo atual governo, como também deixamos claro o cumprimento do piso, tanto que o Supremo assim entendeu. Os aumentos e reajustes devidos e que são necessários, porque de fato o salário dos professores é pequeno, não só em Minas como no Brasil, dependerá primeiro da regularização do caixa. Depois disso, é claro, virão os reajustes na medida que o Brasil retomar o desenvolvimento econômico e nós tivermos um acréscimo da nossa receita”.

Anastasia ainda citou que Caratinga é uma cidade importante para a economia mineira. “Tem uma grande tradição, tradição política e histórica muito grande. Caratinga é na verdade um berço de uma grande região do Leste de Minas, primeiro esse respeito que sempre tive pela cidade, uma cidade universitária, que tem uma grande produção agropecuária e que é polo de diversas outras. Desse modo, claro que fiz muito gosto de vir aqui. Gostaria nessa campanha, como já fiz várias vezes ao longo do meu período político, visitar quase todas as cidades. Dos 853 municípios, ao longo de minha vida acho que devo ter ido a mais de 600. Lamentavelmente, dessa vez, o prefeito sabe disso, é muito curto o tempo de campanha, então ficamos sem condição de ir a todos”.

Liderando as pesquisas de intenção de voto para o Governo de Minas, Antonio Anastasia disse que está confiante para o pleito do dia 7 de outubro. “Uma pessoa se candidatar a ser governador do estado na situação que Minas está sem ter a esperança de que vai melhorar é quase um processo enlouquecedor, de kamikaze e não tenho essa característica. Confio muito que após as eleições o Brasil vai tomar rumo. As eleições serão um processo muito importante, acho que seremos muito racionais na hora do voto. Vamos procurar aqueles candidatos que têm condições de colocar o Brasil de volta nos trilhos. Quero reafirmar que as pessoas têm de ter essa racionalidade e esse apelo que tenho feito aos mineiros”.

DINIS PINHEIRO

Dinis Pinheiro citou que a campanha de 2018 tem características diferentes: “curta, pobre e franciscana”. “Acho que é isso também que o povo está querendo, povo está cansado de enganação, aliás isso é uma marca minha, muita humildade e autenticidade. Acredito que o povo mineiro mais do que nunca exige um novo padrão ético e moral. Mas, muito feliz e muito gratificado, cheguei aqui em Caratinga, a região toda veio me abraçar, conhece nossa história, nossa trajetória, é isso que nos anima. Dá uma enorme confiança pra gente continuar levando nosso sonho para todo canto”.

O candidato ao Senado ainda enfatizou o modo como é recepcionado em Caratinga. “A cidade tem uma história bonita, tem um povo trabalhador e gentil. Estou relembrando aqui que quando presidente da Assembleia, vim aqui, ao lado do presidente Joaquim Herculano (ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais) para fazer uma marca, foi um momento memorável, quando foi a ampliação da nova Vara, para dar a justiça maior celeridade e acima de tudo melhorar a vida das pessoas. Tem um papel preponderante, não somente na região, mas em Minas Gerais, sempre acolhido com muita ternura e com muito carinho. São as coisas boas que a vida pública te reserva, fiz boas amizades e é muito bom estar aqui”.

PREFEITOS

O prefeito Welington Moreira declarou que recepcionar os candidatos ao governo do Estado e Senado é muito importante para a democracia. “Acho importante para nossa região e em especial para Caratinga. Tenho certeza absoluta que com o novo pleito as coisas possam voltar à normalidade no governo de Minas, a prova disso foi durante as últimas eleições para prefeito e apesar das dificuldades apresentadas, da falta de recurso, da crise instalada, os prefeitos têm conseguido dar uma cara nova às administrações municipais e acredito que no estado e no governo federal, não será diferente. Uma política nova, diferenciada, novos tempos, e responsabilidades que outrora ficavam de lado e tenho certeza absoluta que o próximo governo do estado de Minas Gerais saberá governar com sabedoria e muito mais responsabilidade, para que não soframos, o que estamos sofrendo hoje”.

Gilmar de Assis (PPS), prefeito de Ubaporanga, também ressaltou que está confiante na recuperação financeira do Estado e dos municípios. “São candidatos que estão vindo e que já foram nossos parceiros. Fui prefeito no governo Anastasia, 70% das obras que fiz foram durante seu governo. E o atual governo está acabando com as prefeituras. Queremos que Anastasia cumpra com a gente o que é nosso de direito e sabemos que fará isso. Ser prefeito no governo Pimentel é humilhação, não tem nada, corta na saúde e educação, onde não pode, é mau gestor e nem expectativa dão pra gente. Precisamos do governo Anastasia para fazer Minas voltar crescer”.