Eros Biondini tentará ser deputado federal pela terceira vez

DA REDAÇÃO – Eros Biondini nasceu em 1971 em Belo Horizonte. Ele é filho dos professores João Biondini (UFMG) e Maria da Glória (professora estadual). É bacharel em medicina veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pós-graduado lato sensu em Poder Legislativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É casado com Adriana Biondini, com quem tem dois filhos.

Eros é integrante da Renovação Carismática Católica e fundador da Missão Mundo Novo. É idealizador do “Cristo é o Show”, maior evento musical católico do país e do programa Mais Brasil da TV Canção Nova, que apresentou durante três anos.

Em Caratinga, Eros está presente há muitos anos, atuando tanto na parte social e missionária com a Canção Nova e movimentos da igreja, quanto na parte política. Candidato a deputado federal pelo PROS, Eros é apoiado pelo vereador Ronaldo da Milla.

Como está sendo sua campanha?

Em 2017 e 2018, devido a grande parceira com o vereador Ronaldo, tive a oportunidade de estar diversas vezes em Caratinga e de intensificar a minha atuação em prol do município. Com isso, a campanha está sendo bem mais natural e a aceitação muito grande. Tenho visitado todas as regiões da cidade e me encontrado com lideranças de diversos segmentos que declaram apoio a minha candidatura.

Caso o senhor seja eleito, o que fará por Caratinga?

Se eleito, já assumi o compromisso de continuar ajudando Caratinga em suas prioridades e já está incluída no orçamento de 2019 para receber emendas.

Quais são suas principais propostas?

-Defesa da vida e da dignidade humana, lutando contra a legalização do aborto;

-Investimentos na saúde, apoiando tanto os hospitais filantrópicos quantos os demais hospitais e equipamentos de saúde;

-Defesa da família, lutando contra a pedofilia e a ideologia de gênero para as crianças nas escolas;

-Combate às Drogas, trabalhando pela recuperação dos dependentes químicos;

-Lutar pela redução dos impostos, tanto em nível federal quanto em nível estadual, para que as empresas mineiras sejam competitivas e possam gerar mais empregos e renda e os preços caiam para o consumidor;

-Combate à corrupção e pelo fim do foro privilegiado.

Por que o eleitor deve votar em Eros Biondini?

Quem votar em Eros Biondini estará votando em uma pessoa do bem, que crê em Deus, que é ficha limpa, que ama o Brasil e que trabalha sem cessar para ajudar a nossa sociedade e a nossa cidade.

