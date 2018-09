Evento cultural marca lançamento de obras literárias

CARATINGA – Uma agradável noite cultural marcou o lançamento de três obras do escritor Eugênio Maria Gomes: o livro infantil “Heitor no Mundo dos Dinossauros” – da série “Maria Contando Histórias”, o quarto volume da sequência de crônicas “Sem Data de Validade” e a reedição atualizada da produção técnica, “Marketing Simplificado 2”, que agora passam a fazer parte dos mais de quarenta títulos escritos ou organizados pelo autor.

Eugênio se define como um cronista por essência. “Faço esse trabalho com muito amor e prazer porque gosto de escrever e gosto de incentivar outras pessoas a escreverem. Gosto de falar sobre coisas do cotidiano e por isso as crônicas são minha paixão”.

Ele possui três netos e as crianças acabam cobrando novas histórias. “Elas acabam sendo minha fonte de inspiração. Os livros infantis que produzi são acidentes de percurso”, brinca.

“Marketing Simplificado 2” é a continuação ampliada da primeira obra técnica produzida pelo autor que leva o mesmo nome, somando-se a outras publicações sobre Administração, sua principal área de atuação profissional. Nessa reedição, o livro conta com a colaboração de profissionais do Departamento de Comunicação Social do UNEC (DECOM), que são os jornalistas Angélica de Souza Alves, Leonardo Gualberto Alcides Baião (Leo Baião), Noélia Bomfim Silva, Willian Ribeiro, o responsável pela editoração de livros e revistas eletrônicas da Instituição, Denílson Ribeiro, o produtor, diretor e roteirista de audiovisual do UNEC, Márcio Soares, a ouvidora e assistente jurídica do UNEC, Morena Maria Ribeiro Gomes Pena, a Relações Públicas Renata Alves e a gestora de Marketing Digital do UNEC, Úrsula Gonçalves de Melo.

O evento de lançamentos foi na noite da última quarta-feira (19) no Auditório Professor Celso Simões Caldeira, Campus do UNEC. Uma grande festa com diferentes apresentações artísticas atraiu um público fiel às iniciativas culturais promovidas pelo escritor. Destaque para o Coral Infantil Menino Jesus de Praga, declamação de poesias de uma aluna da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, de uma aluna da Escola Cultural Viva Meraki e apresentações da Cia. Teatral UaiSoul, que emocionaram o público. Atiradores do Tiro de Guerra 04-003 também fizeram uma rápida solenidade cívica e a cantora Lorena Soares embalou a noite, com sua bela voz.

O lançamento de três títulos distintos mostra a versatilidade de Eugênio Maria Gomes como autor e a importância do incentivo à produção literária. “A escrita faz com que as pessoas se tornem ainda mais amadurecidas”, avalia o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva. “A produção literária é motivo de crescimento porque um ou outro que lê e se dedica à leitura vai estar mais bem preparado para enfrentar o mundo”, ele defende.

Também estiveram presentes na ocasião o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, a superintendente regional de Ensino de Caratinga, Landislene Gomes Ferreira, o juiz diretor do Foro da Comarca de Caratinga, Anderson Fábio Nogueira Alves, o juiz da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais e diretor do Foro Eleitoral de Caratinga, Consuelo Silveira Neto, Levi Scatolin, procurador federal do Trabalho e o subtenente do Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga, Anderson Melo de Oliveira.

PARCEIROS

A Academia de Letras do Brasil, a Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas, da Academia Caratinguense de Letras, a 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga e a Fundação Educacional de Caratinga (Funec) – mantenedora do UNEC -, apoiaram o lançamento e a produção dos livros.

O professor Monir Ali Saygli, representante da Academia de Letras do Brasil, acredita que Caratinga é uma das cidades mineiras que mais produz livros. “Eugênio tem uma produção muito grande, temos também a Marilene Godinho, eu também tenho algumas obras, e isso é muito válido para nossa região”.

A vice-presidente da Academia Caratinguense de Letras, Lígia Maria dos Reis Matos, explica que o lançamento tem importância literária e cultural. “São três livros que vão acrescentar à nossa cultura, ao nosso conhecimento, ao desenvolvimento da nossa juventude e das nossas crianças”.

“O incentivo à leitura é muito importante para fomentar nossa cultura e nos sentimos honrados por ter mais obras produzidas pelo nosso presidente, Eugênio, que tem sempre a cabeça pulsando e buscando produzir cada vez mais”, comentou Marcos Barbosa, vice-presidente da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas.