Corpo encontrado no córrego do Lage

Cadáver apresentava lesões e queimaduras

CARATINGA– Um corpo foi encontrado no início da manhã de ontem na região do córrego do Lage. O cadáver foi identificado como sendo de Joilson Alves do Santos, 30 anos, e apresentava lesões e queimaduras.

Um morador da região viu o corpo e acionou a Polícia Militar. Uma equipe foi ao local e encontrou o cadáver, que apresentava sinais de ter sido executado. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi chamada e constatou que a vítima apresentava corte na cabeça provocado por pedradas, inclusive pedras sujas de sangue foram encontradas próximo ao corpo. A perícia também constatou lesões provocadas por algum objeto pontiagudo semelhante a faca, além de queimaduras nas costas e na perna direita.

De acordo com a perícia, o crime teria ocorrido na madrugada de ontem. Após os trabalhos do perito, o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal.

A PM fez levantamentos e descobriu que Joilson tinha diversas passagens, como receptação, uso e consumo de drogas, dano ao patrimônio e motim de presos. Durante os levantamentos moradores da região foram ouvidos, mas disseram não terem visto movimentos ou ouvido barulhos estranhos as suas rotinas que pudessem ser relevantes.

Nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso até o final dessa edição.