PAINEL 21-09-2018

Plantar +

A prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Agricultura, lança hoje da nova etapa do projeto Plantar +. A abertura será às 7h30 no centro administrativo da Sicoob Credcooper, com a presença do prefeito Welington Moreira e do secretário municipal de Agricultura, Alcides Leite.

Candidatos

Já estiveram em Caratinga os candidatos a governador João Batista Mares Guia (REDE) e Adalclever Lopes (MDB). Hoje é a vez do candidato Anastasia (PSDB) visitar a santa terrinha. Na sua agenda consta compromisso às 11h com lideranças e apoiadores. Vamos agora aguardar a vinda do atual governador Fernando Pimentel (PT).

Hercílio Diniz

Ontem o candidato Hercílio Diniz inaugurou dois birôs de campanha em Caratinga. O emedebista conta com apoio do vereador Johny da Casa de Amparo, que declarou ter sido procurado por pelo menos 25 candidatos, mas, optou por Hercílio. “Analisei profundamente e nele encontrei segurança”, disse.

Prefeito compareceu

Dr. Welington, que não é muito visto em eventos na cidade, prestigiou Eugênio Maria Gomes, no lançamento de seus livros: ‘Heitor no mundo dos Dinossauros’, ‘Marketing Simplificado’ e ‘Sem data de Validade – Crônicas’. Isso só reafirma o prestígio do escritor na sociedade.