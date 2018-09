SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última segunda-feira (17 de setembro), aconteceu em Santa Bárbara do Leste o Encontro Municipal do Currículo de Minas, que reuniu profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino e da Escola Estadual Monsenhor Rocha.

De acordo com os representantes da Comissão Municipal, as propostas elencadas pelos participantes do Encontro são de extrema importância e irão contribuir para a elaboração da versão final do Currículo de Minas.

