Lions Clube Caratinga Itaúna e Senar: Desenvolvendo habilidades

CARATINGA – Fruto de uma parceria entre o Lions Clube Caratinga Itaúna, o SENAR Minas (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, foi realizado um curso de corte e costura na sede do Lions Clube Itaúna. A capacitação, que aconteceu entre 10 e 14 de setembro, foi ministrado pelo SENAR Minas, contou a participação de associadas dos clube de serviço e de pessoas da comunidade.

O curso contou com atividades teóricas e práticas (traçado de moldes e confecção de roupas) com uma grade de ensino específica. Para Samuel, mobilizador do SENAR Minas, os cursos oferecidos promovem a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Marília Soares Martins, professora do curso, enfatizou a utilidade do curso no campo da promoção social que segundo ela, possibilita o desenvolvimento de habilidades muito úteis no dia a dia das pessoas, bem como proporciona socialização. De acordo com Marília, a sede do Lions Clube Caratinga Itaúna oferece conforto e ótimas condições para o desenvolvimento regular do curso. “As participantes demonstraram muito interesse pelas aulas e apresentaram um bom aproveitamento ao final”, disse ela.

Rosângela Medeiros, associada do Lions Clube Caratinga Itaúna, ressaltou sua satisfação e afirmou ter sido uma semana ímpar de aprendizado. Segundo ela, o curso é muito bom e com uma metodologia de fácil entendimento teórico e prático que atesta a qualidade e a eficiência dos cursos do SENAR. Marta Ribeiro, que também participou do curso, enfatizou não só a importância dos conhecimentos adquiridos, como também destacou o clima de alegria e amizade no decorrer das aulas.

O presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Giovani José Vieira, considera valiosa a parceria de seu Clube com o SENAR por meio do mobilizador Samuel, e também com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga representado por seu presidente Alexandre José Correa. “Nossos associados vem participando de diversos cursos, com ênfase especial na área ambiental. O curso de corte e costura veio também ao encontro dos anseios de integrantes de nosso clube. Trabalhamos o companheirismo e o serviço social. O desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimento sempre refletem no social e, portanto, convergem para o bem comum”, concluiu Giovani.

Assessoria de Comunicação e Marketing do Lions Clube Caratinga Itaúna