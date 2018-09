Funcime promove palestra sobre a história de Caratinga

DA REDAÇÃO- “Caratinga neste ano, oficialmente, completou 170 anos. A cidadania se constrói, entre outras coisas, quando conhecemos o local que moramos. É preciso estudar, resgatar e preservar a memória que se esconde na história da cidade e das pessoas”, as palavras são do professor Walber Gonçalves de Souza, que também é colunista do DIÁRIO DE CARATINGA. Ele tem realizado um trabalho de palestra nas escolas e instituições.

Faz parte das atividades previstas para ocorrerem durante o ano de 2018, nas aulas da professora Marisa Almeida, na Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), o incentivo ao resgate e estudo da memória, da história local. No intuito de aprofundar a temática, Walber foi o convidado na tarde terça-feira (18). Através de uma exposição de fotos e mapas históricos, os assistidos pela instituição foram incentivados a “desvendarem a história da cidade, bem como, se perceberem nela”.

Para Walber Souza estudar o passado é uma oportunidade de “conhecermos nossos erros e acertos. Assim, podemos perceber o que podemos repetir e o que devemos mudar”.

Dentro do Projeto Livro na Escola, que tem por objetivo incentivar a leitura, vários exemplares do livro ‘Caratinga 170 anos: múltiplos olhares’, foram distribuídos.