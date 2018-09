PAINEL 19-09-2018

Helinho

Sobre o Moviso, o vereador Helinho disse que indiretamente conseguiu ajudar que o alvará fosse liberado. O vereador já havia reclamado que a entidade estava sem o documento e corria risco de fechar as portas, pois a prefeitura estaria atrasando a liberação. Agora o Moviso tem o alvará e poderá continuar ajudando diversas pessoas.

Indenização

Helinho falou ainda sobre o projeto que autoriza o município realizar pagamento de indenização no valor de R$188.876,73 para a Aminas referente aos aparelhos usados na UPA quando o contrato com a empresa acabou. Segundo o vereador, várias coisas estariam incorretas, começando pela relação de equipamentos, “pois a nota fiscal consta mais do que realmente existe no local”. Helinho disse que a comissão de saúde precisa averiguar a situação para depois pensar em votar o projeto.

Notas rasuradas

Segundo o vereador José Cordeiro é muito sério o problema que Helinho apresentou de possivelmente as notas fiscais dos aparelhos adquiridos pela Aminas para uso na UPA estarem rasuradas. José Cordeiro disse que esses documentos devem ser analisados com muito cuidado para saber se realmente existe algum erro.

Explicações

Sobre as notas fiscais, Diego explicou que as notas estão com “marca texto” feitas pelo diretor de Patrimônio da prefeitura e não rasuradas no momento da emissão como Helinho disse. Mas Diego deixou bem claro que os vereadores devem ir até a UPA para verificar a situação de perto.

Rominho x Diego

Os vereadores Rominho e Diego acabaram discutindo durante a reunião sobre o projeto de indenização. Rominho deixou claro que confia em Helinho e que os valores a serem pagos devem sim ser investigados, “pois existem várias divergências”. Diego defendeu que valores de mercado são variados e que não cabe investigar por quanto a Aminas, que é uma empresa particular, comprou os equipamentos. Mas fique claro que cabe ao legislativo investigar o que o município pagará nesta indenização

Johny

O vereador Johny encaminhou um requerimento ao presidente da Câmara solicitando que a comissão de saúde que analise toda documentação enviada pelo executivo sobre a indenização à Aminas para saber se existem erros antes do projeto ser votado.

Votação

O vereador Dete pediu vistas do projeto do executivo sobre o pagamento de indenização a Aminas e convidou a todos os vereadores para irem a UPA verificar todos os equipamentos de acordo com a documentação enviada ao legislativo.

Animais

O vereador Johny disse que deseja saber para onde estão sendo levados os animais de pequeno porte das ruas da cidade, como cães e gatos. Segundo o vereador, esses animais não estão nos possíveis locais onde deveriam ser colocados.