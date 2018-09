“Temos que penalizar menos o contribuinte e dividir melhor esse ‘bolo tributário’”, afirma Hercílio Coelho Diniz

Empresário busca uma vaga como deputado federal pelo MDB e apresenta suas propostas ao DIÁRIO

DA REDAÇÃO- O empresário Hercílio Coelho Diniz é candidato a deputado federal pelo MDB. Nascido em Governador Valadares é o primeiro dos nove filhos de seu Hercílio e da dona Luzia Coelho Diniz. Na vida profissional, Hercílio se considera um “empresário realizado”. Dos primeiros anos, ainda adolescente, no armazém da família, até hoje, se passaram quase 40 anos, tempo em que, junto com a família, construiu uma sólida rede de supermercados com 15 lojas em Valadares, Caratinga, Manhuaçu, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni, e que encontra-se em plena expansão, gerando hoje mais de 3.500 empregos diretos.

Atuante também nas entidades de classe, como a Associação Comercial, o Sindicomércio – que preside desde 2010 – e Associação Mineira de Supermercados, e aclamado como empresário, Hercílio Coelho Diniz já recebeu premiações como Mérito Empresarial pela Federaminas e Mérito Legislativo, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais; e este ano, a Medalha da Inconfidência.

​Família, trabalho e cidadania. Conforme o empresário, estes são os três pilares que, juntos, movem sua vida. “Com meu avô e meus pais, aprendi que acordar cedo e encarar os desafios é o melhor jeito de crescer. Com meus irmãos, aprendo todos os dias sobre união, diálogo e respeito. Como marido, pai e avô, aprendi o que é o amor incondicional. Como cidadão, acredito que a participação é a melhor ferramenta de transformação social; e que a política deve ser exercida por quem busca o desenvolvimento para todos e defende os interesses da comunidade acima de tudo”.

Em entrevista ao DIÁRIO, Hercílio comenta o que motivou sua candidatura e apresenta suas principais propostas ao eleitor.

Aos 54 anos, empresário bem-sucedido, o que lhe motivou a entrar para a política?

Como cidadão, e até mesmo como comerciante, eu sempre fui bastante crítico em relação ao cenário político da nossa região, especialmente quanto à nossa falta de prestígio e representatividade. Então, eu acredito que quem tem uma opinião crítica, também tem que estar disposto a fazer algo de construtivo. Criticar apenas por criticar não leva a nada, é preciso se colocar à disposição para trabalhar em prol das mudanças que queremos ver. Também percebo que, de maneira particular, esse é o momento mais propício da minha vida para me dedicar a um desafio desse porte. Nossa empresa está sólida, financeiramente saudável, estamos executando um bem planejado e grande projeto de expansão, e mesmo depois de 40 anos de trabalho, me sinto disposto e preparado, mesmo já tendo sentido que a atividade política exige muita dedicação e até um certo sacrifício pessoal. E eu só tenho como dar esse SIM à vida pública, porque graças a Deus posso contar com o apoio incondicional da minha família, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Posso contar com meus irmãos para suprirem minhas ausências na empresa, e com minha esposa Maria Luiza, e meus filhos, Hercílio Neto, Vinícius e José Lucas, que têm generosamente compreendido que fazem parte do ônus desse novo desafio que temos pela frente.

Por que a escolha do MDB?

Eu sempre compreendi a política como um espaço de diálogo e entendimento, onde o benefício coletivo esteja acima das questões partidárias. Entre todos os partidos com os quais eu conversei, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) foi o que se mostrou mais aberto a esta possibilidade. Este foi meu principal critério de escolha: a liberdade para o diálogo com as diferentes vertentes políticas, respeitando as diferenças, aprendendo com os mais experientes e mantendo as portas abertas para atuar com independência, de acordo com a consciência de que todo político é um legítimo representante do povo e é pelo povo que o trabalho deve ser realizado.

O senhor tem uma base importante de campanha em Governador Valadares. Como tem sido o trabalho para atingir as demais cidades da região?

Nosso trabalho na região flui de uma maneira muito natural. O Leste de Minas é a minha casa e da minha empresa, tenho total identificação, especialmente pelas cidades onde estamos presentes com o Coelho Diniz. Caratinga, por exemplo, foi a primeira cidade na qual investimos quando pensamos na expansão do grupo. Estamos presentes aqui há 10 anos e estamos dando início à construção de mais uma loja, que vai quase triplicar a quantidade de empregos que geramos na cidade. Então, é uma cidade que eu conheço, que eu respeito, onde eu sempre busquei investir. E onde encontramos parceiros de muita competência e vontade política, que abraçaram nossa candidatura e nossas ideias. E assim vamos fazendo também nas outras cidades: fortalecendo laços, levando nossa mensagem e lembrando que nenhum deputado federal pertence a um só lugar. Cabe a eles trabalharem por Minas, a partir de suas bases. E a minha base hoje é todo o leste mineiro.

Qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista?

Toda reforma na legislação brasileira deve ser feita objetivando o benefício coletivo. No caso das leis trabalhistas, elas só são eficazes se contemplam tanto os trabalhadores em seus direitos adquiridos, quanto os empreendedores, que acabam penalizados por alguns aspectos da lei. Nenhuma reforma é suficientemente boa se não contemplar igualmente todas as partes envolvidas.

O que precisa mudar na carga tributária?

Muitas coisas. O Brasil precisa de uma reforma tributária urgente. Estamos entre os 15 países de maior carga tributária do mundo. Diferença para os que estão à nossa frente é a qualidade do serviço entregue em função desses tributos. Nesse aspecto, estamos entre os piores do mundo, ou seja, temos primeiro que ter qualidade na devolução dos impostos pagos, seja nos serviços de saúde e educação, seja nas obras. Temos que penalizar menos o contribuinte e dividir melhor esse “bolo tributário”, de forma que a aplicação desses recursos beneficie mais quem está na ponta desse caminho, que é a população.

O senhor não tem experiência legislativa. Caso eleito, como pretende contribuir e se articular em busca de recursos para a região?

A primeira coisa é chegar ao Congresso respaldado por uma votação expressiva. O voto é o instrumento pelo qual o eleitor dá ao deputado uma “procuração” para representá-lo. Então, quanto mais representatividade, mais força e mais voz ativa tem o deputado. E mesmo não tendo ainda experiência legislativa, eu já entendi que, assim como na vida, ninguém faz nada sozinho. E nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Então, é preciso muito diálogo e muito trabalho. É preciso estar presente na construção dos projetos que vão garantir não apenas os recursos, mas as melhores condições para quem quer investir, crescer, gerar emprego, produzir riqueza. Também é preciso estar atento ao papel fiscalizador do legislativo, para garantir que os investimentos públicos sejam feitos com responsabilidade e sem desperdício, para que os serviços, principalmente de educação e saúde, tenham mais qualidade. Não é possível se gastar tanto e ainda termos atendimentos ruins, falta de medicamentos, falta de condições de trabalho para os profissionais e até falta de recursos para pagamento desses profissionais. Por isso, é preciso ser firme nas boas práticas políticas, levar a força e a dignidade do cidadão comum, trabalhador, para dentro do congresso nacional.

Quais são as suas principais propostas?

Tem algumas causas que entendemos que precisamos abraçar urgentemente, exatamente por serem as que mais afligem a população. O emprego é a primeira delas. Um pai de família sem emprego perde boa parte de sua dignidade. Então precisamos criar mecanismos não apenas para atrair grandes empresas, mas sobretudo para estimular o crescimento do pequeno e do micro empreendedor. Também vamos acompanhar de perto as questões da saúde buscando recursos para melhorar o atendimento, o serviço público e também a condição de trabalho do profissional. E não podemos deixar de lado a educação – especialmente a educação infantil, as creches, a educação inclusiva e a qualificação profissional – e a função fiscalizadora do legislativo, para que o dinheiro público seja investido onde é realmente necessário, sem desvios e sem desperdícios.

Quais são suas considerações finais?

Primeiramente, quero agradecer à comunidade de Caratinga, por ter nos abraçado, por caminhar conosco, e por depositar sua confiança em nosso projeto. E quero dizer também que estou muito motivado e confiante de que juntos, podemos fazer a diferença na política, com coragem, com transparência, com seriedade e com muito trabalho e muita entrega. Sei que não é fácil, mas não é impossível. Mas me sinto pronto para defender Caratinga e todo o Leste Mineiro. Mas para isso, eu preciso do voto de cada um. Conto com Caratinga, e saibam que a cidade sempre vai poder contar comigo. Muito obrigado.