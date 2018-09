Eugênio Gomes assume a presidência da ACL

CARATINGA – Na noite da última segunda-feira (17), na Sala dos Pioneiros, do Centro Universitário de Caratinga, a assembleia geral da ACL – Academia Caratinguense de Letras – elegeu a sua nova diretoria para o biênio 2018-2020, que será presidida pelo professor Eugênio Maria Gomes, escritor e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA. Além de Eugênio, compõem a nova diretoria: a professora Lígia Maria dos Reis Matos, vice-presidente; a professora Águida Pereira Martins Silva, secretária; e o professor José Lacerda da Cunha, orador.

A ACL foi fundada pelo mestre Monir Ali Saygli, em 18 de novembro de 1983. Monir é um baluarte da Educação regional, sendo ele, também, um dos principais articuladores da criação da Funec – a Fundação Educacional de Caratinga. Há dois anos Monir passou a direção da ACL para o professor Hélio Amaral, também ele um educador por excelência, atual presidente do Instituto Hélio Amaral.

Para o novo presidente, assumir a presidência da ACL é motivo de muita alegria. “Estou muito feliz em poder assumir a direção da Academia Caratinguense de Letras, principalmente através de uma eleição com a aprovação unânime de seus membros. Para mim é motivo de muita honra, mas, principalmente, de muita responsabilidade, haja vista a mesma ter sido presidida por escritores e educadores do naipe de Monir Saygli e Hélio Amaral. Tenho o prazer de conviver com eles e sei que poderei contar com o apoio desses dois valorosos presidentes, assim como de todos os membros da Academia”, registrou Eugênio Gomes.

Na noite de hoje Eugênio Gomes lança três novas obras: Marketing Simplificado, 2ª edição, revisada; Sem data de Validade, volume 4 e Heitor no Mundo dos Dinossauros, quarto volume da série Maria Contando Histórias. O evento de lançamento acontece no auditório da Unec, a partir das 19h e contará com atividades artísticas e culturais, tais como teatro, música, poesia etc. A entrada é franca.