Homem é preso com bananas de dinamite

CARATINGA – Na tarde desta segunda-feira (17), a Polícia Militar apreendeu bananas de dinamite na praça padre Colombo, mais conhecida como praça do Menino Maluquinho. Um suspeito acabou detido durante a operação.

Segundo o cabo Marcos Teixeira, a polícia recebeu informações de que um indivíduo estaria vindo da zona rural, entre Santa Bárbara do Leste e Simonésia, para pegar explosivos e posteriormente fazer arrombamento em caixas eletrônicos.

Foi realizado acompanhamento do carro denunciado e feita abordagem de Douglas Noel de Morais, 25 anos. Ele estava em um veículo Golf, placas de Dom Cavati. No porta-malas foi encontrada uma bolsa com sete bananas de dinamite e numa sacola ao lado, sete espoletas e um cordel detonante.

Douglas disse que um conhecido o pediu para levar a sacola até a saída da cidade, mas não falou o nome. “Provavelmente ele estaria envolvido em práticas criminosas. O carro foi apreendido, ele disse ser do Rio Preto, zona rural de Simonésia”, disse o militar.

A polícia acredita ter inibido várias explosões em caixas devido a quantidade de material encontrado.

Há cerca de dez dias bananas de dinamite foram encontradas no Bairro Limoeiro, a PM está investigando se tem alguma ligação com esta apreensão.

Para cabo Marcos Teixeira a prisão de Douglas não teria ligação com os indivíduos detidos em Simonésia que pretendiam explodir caixas eletrônicos, naquela localidade, pois são da Bahia e de Belo Horizonte.

O suspeito foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.