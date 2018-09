LCD: Turma está arrumando a casa

Na última semana, Welinton Corrêa (Tom), Getúlio Dias e Eli Gregório estiveram em Belo Horizonte dando sequência ao processo de regularização da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Getúlio, que tem livre acesso a Federação Mineira de Futebol (FMF), está usando do bom trânsito que tem junto a cartolas e a entidade para colaborar com o grupo gestor que está promovendo brilhantemente o Regional 2018, e tem como objetivo, regularizar a LCD para que nosso futebol volte a ter o respeito, e o reconhecimento que outrora tivemos. Os três foram recebidos pelo presidente da Federação Mineira, Adriano Guilherme de Aro Ferreira, e Castellar Neto, vice-presidente da CBF. Foram orientados sobre o que fazer para a total regularização da LCD junto a FMF, e ainda tiveram a promessa de total apoio para projetos da Liga. Aliás, Getúlio Dias já está de posse de toda a documentação sobre a intervenção da FMF na Liga de Caratinga. Eleições na entidade serão confirmadas num prazo curto para a composição de nova diretoria. Parabéns ao grupo mais uma vez pela ousadia em iniciar essa reforma em nossa liga que a muito tempo já se fazia necessária.

Meu primeiro compromisso no sábado (15), foi ligar a TV pra torcer pelo time de futsal de Caratinga na semifinal da Taça Valadares de Futsal. Istefam Castro e Duany Lopes e toda a comissão técnica estão de parabéns. Afinal, levaram o nome do futsal de Caratinga mais uma vez com destaque positivo a toda a região leste e norte de Minas. A partida válida pela semifinal da competição, disputada no ginásio Arnóbio Pitanga em Governador Valadares, teve transmissão ao vivo pela Inter TV dos Vales com grande audiência apesar do horário no sábado. A equipe de Caratinga que chegou a estar perdendo por 2 a 0 para Timóteo, buscou o empate em 3 a 3 e levou a decisão para as cobranças de pênaltis. Porém, infelizmente depois de desperdiçar uma cobrança, foi derrotada por 3 a 2 e eliminada da competição. Entretanto, merecem nossos aplausos de reconhecimento pelo trabalho. Pude novamente voltar a sentir orgulho de nosso futsal numa competição de nível tão alto.

Clássico “meia boca” pra pegar o Boca

Os três mineiros estiveram em campo em mais uma rodada do Brasileirão. O América foi derrotado pelo Botafogo no Rio de Janeiro e caiu para 12ª posição com 30 pontos. Porém, o Coelho sabe que seu objetivo é se manter longe do Z4. Nesse momento está a cinco pontos. É bom não vacilar.

Cruzeiro e Atlético fizeram um clássico apenas morno no Mineirão. A Raposa com time todo reserva, encarou bem o time principal do Galo. Criou chances e poderia até mesmo ter vencido a partida. Pelo lado atleticano, o resultado não pode ser visto como bom. Se o objetivo é brigar ainda pelo título, não poderia ter desperdiçado a chance de vencer os reservas do rival.

O Cruzeiro poupou praticamente todo mundo para o confronto contra o Boca Jr. pela Libertadores da América na Argentina. Sem dúvida para o time Celeste o principal objetivo. Projetando essa partida, como sempre pode se esperar uma batalha contra os argentinos. Afinal, eles estão muito atentos à campanha do time de Mano Menezes fora de casa. Jogar com inteligência mais uma vez é primordial pra voltar com bom resultado.

