PAINEL 18-09-2018

Passe livre

Na reunião de hoje da Câmara, o executivo encaminha o projeto de lei para registro e tramitação 038/2018 onde o município de Caratinga concederá passe livre no transporte coletivo urbano às pessoas com deficiência.

R$ 600 mil

Outro projeto de lei do executivo que entra para tramitação na Câmara é a criação de crédito especial no valor de R$ 600.000,00 ao orçamento do exercício de 2018, destinados a atender despesas da secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, como por exemplo a construção de muros de contenção e barragens.

Aminas

Mais um requerimento do executivo que se autorize ao município realizar pagamento de indenização no valor de R$ 188.876,73 conforme laudo de avaliação e depreciação emitido pelo Departamento de Patrimônio do Município de Caratinga, e Notas Fiscais apresentadas, referente aos equipamentos adquiridos pela Associação Mineira de Assistência à Saúde – AMINAS, nos termos do contrato celebrado para gestão da Unidade de pronto Atendimento de Caratinga – UPA. Quando o convênio com a Aminas foi encerrado, os equipamentos continuaram sendo usados para que a UPA não parasse. Agora é pagar pelo uso.

Vanderlei Miranda

Na tarde de ontem o candidato a deputado estadual pelo MDB, Vanderlei Miranda esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA acompanhado de assessores e dos vereadores que o apoiam Rominho e Helinho para uma entrevista. Vanderlei já é deputado estadual por três mandatos consecutivos. Esta entrevista será veiculada na edição da próxima quinta-feira (20).

Pedro Leitão

O candidato a deputado federal Pedro Leitão continua trabalhando em várias cidades do estado. Ontem Pedro cumpriu agenda em Ataléia e Araçuaí. Hoje estará nos municípios de Machacalis e Águas Formosas; amanhã estará em Teófilo Otoni e Sete Lagoas e na quinta e sexta, o candidato estará em Belo Horizonte.