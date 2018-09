Esplanada e Santa Cruz com 100% de aproveitamento

CARATINGA – Neste domingo (16) a bola rolou pela terceira rodada do Super Regional de Caratinga. A rodada marcou também o encerramento do primeiro turno da competição que tem 12 times divididos em três grupos. No próximo domingo (23) começa o segunda turno do certame que irá apontar 08 classificados para a fase de mata-mata. Neste domingo, mais uma vez tivemos 19 gols em seis jogos:

Fluminense 1 x 0 Juca Antônio

Força Jovem de Piedade 0 x 4 Santa Cruz

Atlético Salatiel 0 x 2 Bairro das Graças

Esplanada 4 x 0 América Santa Efigênia

Santo Antônio 2 x 0 Primavera

Promessas de Santa Bárbara 3 x 3 Primeiro de Maio

Verdão 100%

No ano de seu cinquentenário, o Esplanada tem como grande objetivo levantar pela terceira vez na história o título mais importante do futebol regional. A campanha até o momento é irretocável. O Verão da Grota tem 100% de aproveitamento até o momento na Regional 2018. Neste domingo, o estádio do Carmo recebeu um ótimo púbico pra acompanhar mais uma vitória. Dessa vez, diante do bom time do América de Santa Efigênia. Thiago Viggiano duas vezes, Juninho do Pelota e Jaiderson marcaram os quatro gols do triunfo do Verdão no encerramento do 1º turno.

Esplanada: Goiaba, Iago, Daniel, Cabecinha, Heron, Dedê, Rodriguinho (Jaiderson), Thiago Viggiano, Juninho, Márcio Gabriel, Testa. Técnico: Fabrício Tristão.

América Santa Efigênia: Hudson, Fão, Jhony, Lucão, Gilberto, Nem, Messias, Dênis, Douglas, Marquinhos, Rerinho. Técnico: Claudinei Rosa

Arbitragem: Edson Silva foi o árbitro central; auxiliado por Agnaldo Morais e Wanderson Silva. Tecnicamente o trio esteve bem. Acertando nas marcações, apesar do jogo “pegado”, ocasionado pelas dimensões reduzidas do campo que faz o contato ficar mais frequente. Disciplinarmente, os cartões foram bem aplicados a quem mereceu. Bom ressaltar que o trio não teve interferência alguma no resultado de 4 a 0 a favor do time da casa.

Rogério Silva

CLASSIFICAÇÃO