Ubaporanga investe em cursos profissionalizantes

UBAPORANGA – O Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com Sindicato Rural e apoio da prefeitura de Ubaporanga, realizou cursos de prevenção de acidentes, treinamento para segurança do trabalho e cuidados básicos com idosos.

Segundo Ariane Aparecida de Oliveira Barbosa, diretora de departamento da Secretaria de Ação Social, é uma parceria de trabalho que está dando certo. “A prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, faz os cadastros das pessoas formando as turmas junto com o mobilizador do Senar e posteriormente damos todo apoio durante no curso no que precisar. Nosso público alvo são as pessoas maiores de 18 anos, que tenham algum vínculo com o meio rural, contribuindo para sua profissionalização, integração social e melhoria da qualidade de vida, além de todos esses benefícios os cursos contribuem para o pleno exercício da cidadania e são gratuitos”.

Na semana passada foram entregues 40 certificados para duas turmas. A solenidade contou com as presenças do prefeito Gilmar de Assis Rodrigues, de funcionários da Secretaria de Ação Social e o secretário mobilizador do Senar, Edson Duarte. Os formandos receberam seus certificados com muita satisfação.

O prefeito Gilmar destacou que sempre que é importante colaborar com todos os projetos que levem ao desenvolvimento de Ubaporanga. “O mercado de trabalho é exigente, por isso estamos contribuindo para qualificação das pessoas, para que dessa forma estejam bem preparadas”.