Encontro de Cavaleiros em Passa Dez

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal promoveu neste domingo (16), em Passa Dez, mais um Encontro de Cavaleiros, evento que reuniu centenas de cavaleiros de diversas localidades do município, além de Passa Dez, como São Geraldo, Quartel do Sacramento, e de outras cidades, como Córrego Novo, Pingo D´Água e Entre Folhas.

Outras tradicionais manifestações das comunidade rurais já estão programadas para as próximas semanas. No dia 29 de setembro, será promovida uma Cavalgada, saindo da fazenda do Marcos Dornelas, o Marquinhos Xixá, em direção ao Campestre Social Clube, onde os participantes se reunirão para uma confraternização.

Segundo estimativa do diretor do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Odair Ribeiro, o Zezão, mais de 200 cavaleiros devem participar do evento, “em momentos de alegria, entretenimento e espírito de união”.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, destaca que a Cavalgada vai proporcionar muita diversão à comunidade, “algo tão necessário em dias tão desafiadores que vimos enfrentando”.

Para a vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, a promoção das festas tradicionais da cidade são uma forma de valorização da cultura local.

Nos dias 13 e 14 de outubro, será realizado o 5º Encontro dos Carreiros, na fazenda do Zuzu, no córrego Vista Alegre, com a presença de Mônica, rainha do evento.

Os carreiros chegarão ao evento a partir da manhã de sábado, 13. Às 19h, haverá uma missa em Ação de Graças e, em seguida, números artísticos com os alunos da Escola Estadual Dona Nhanhá, de Passa Dez. A programação da noite de abertura da festa traz ainda show com Trajonito do Acordeom, de Belo Horizonte; com a banda Malucos do Forró e com Joel Lopes, o Moreninho do Forró.

No domingo, dia 14, às 8h, os carreiros sairão em desfile até o Quartel do Sacramento. Às 15h, será promovida uma partida de futebol entre amigos. Na sequência, entrará em cena o Cowboy do Forró, que promete animar o público com um repertório bem dançante. Em seguida, haverá um show como o Playboy do Forró, que também garante a interpretação de músicas que serão um convite aos participantes da festa para dançar.

O 5º Encontro dos Carreiros contará com a narração de Odair Ribeiro.

A organização do evento, que leva a assinatura de Cezerino, Branca e de José João, conta com o apoio de Toninho Francisco.

Participação grátis todos os dias do evento.

