Estudantes de pós-graduação exercitam na prática os conhecimentos de Avaliação e Diagnóstico Psicomotor

CARATINGA – Inclusão social é todo o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças como classe social, educação, idade, deficiência, gênero ou questões raciais, oferecendo oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos sem distinção. Esse conceito tem sido cada vez mais adotado entre os profissionais de educação, uma vez que diversas áreas do conhecimento contribuem com descobertas que podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem, independentemente da situação em que o aluno se encontra.

Para promover uma melhor qualificação daqueles se interessam pelo tema, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC) desenvolve o curso de pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Inclusiva, que este mês promoveu o módulo “Avaliação e Diagnóstico Psicomotor”. A responsável pela aula foi a professora Deyliane Pereira, doutoranda pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ela preparou uma aula teórico-prática que envolveu conceitos sobre psicomotricidade, perfis psicomotores, desenvolvimento motor e psicológico e estratégias de ensino.

Na oportunidade, os alunos foram instrumentalizados a aplicar a Bateria Psicomotora de Victor da Fonseca, sistema de análises que visa obter um diagnóstico do perfil psicomotor do aluno. “Todos se envolveram nas atividades, sanando dúvidas, desenvolvendo as sessões Psicomotoras e expondo exemplos da sua realidade profissional. Além disso, foram apresentadas algumas estratégias de intervenção”, comentou a professora.

De acordo com a pós-graduanda Renata Alves, a experiência foi enriquecedora. “Gostei muito da aula porque foi bem prática e a professora demonstrou muito conteúdo. Inclusive, seria muito bom se ela voltasse para ministrar mais aulas”, elogia.